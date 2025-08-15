Cerrar X
Nuevo León

Tienen urbanistas de Nuevo León nuevo presidente

La representación estatal de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) tiene nueva mesa directiva, presidida por el arquitecto Óscar Eduardo Martínez

La representación estatal de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) tiene nueva mesa directiva, presidida por el arquitecto Óscar Eduardo Martínez.

En la toma de protesta en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estuvo presente Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado.

El actual presidente de la asociación informó los ejes estratégicos de trabajo de su gestión: fortalecimiento institucional, colaboración interinstitucional, capacitación profesional y desarrollo de proyectos metropolitanos de impacto.

“Convocamos a todos los sectores a sumar esfuerzos para construir ciudades humanas, resilientes y equitativas”, expresó Martínez.

Además reiteró su compromiso de fortalecer la planeación urbana y promover ciudades más sostenibles e inclusivas.

En el evento estuvieron presentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de cámaras y colegios, así como líderes del sector privado y académico. 

Entre ellos Juan Lázaro Kaye López, Presidente Nacional de la AMU; y el Ing. Alberto Rodríguez Dávila, Vicepresidente de CMIC Nuevo León.

Otro de los retos se informó es que más del 80% de la población mexicana vive en ciudades, lo que exige una agenda pública enfocada en la gobernanza metropolitana y la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado. 

También indicaron que trabajarán en la construcción de políticas públicas y normativas que promuevan un desarrollo urbano sostenible y armónico con las necesidades de la población.

La Mesa Directiva de AMU quedó conformada por:

  • Arquitecto Óscar Eduardo Martínez Garza, presidente.
  • Ingeniero Oziel Manzanera Balderas , secretario técnico.
  • Maestro Daniel Cebrián Ramírez , tesorero.
  • Doctora Gina Jaqueline Prado Carrera, vinculación.
  • Arquitecto Ignacio Hierro Gómez, coordinación de Consejo de Comisiones.

Además, se integró un Consejo de Comisiones con especialistas de diversas áreas del urbanismo, comprometidos a impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo ordenado del estado.


