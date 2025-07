Torre Kyo Aluna entrega 'depas' de casi $3 millones… ¡sin luz!

Mientras el Congreso local cocina una regulación de preventas de departamentos con la finalidad de evitar abusos por parte de los desarrolladores inmobiliarios, siguen surgiendo más casos de este tipo de atropellos.

Ejemplo de ello es lo que ocurre con los clientes de Torre Kyo Aluna, a quienes sí se les entregó los departamentos acordados en la oferta de compra, pero fue a medias porque solo tiene dos medidores de luz.

Y es que a los inversionistas se les entregaron depas sin escrituras y sin servicio definitivo de luz, a pesar de que, en algunos casos, tienen hasta dos años habitándolos.

Dicho complejo desarrollado por Koinox Developers, del empresario Benjamín Díaz Name, ubicado sobre la calle Jerónimo Treviño, en el centro de Monterrey, aún no cuenta con medidores independientes de electricidad porque el desarrollador no tiene la factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista con El Horizonte, Carolina de la Cruz, quien compró y habita un departamento de esta torre desde hace dos años, relató que es un problema que les afecta a todos los inquilinos, ya que aún no les entregan la propiedad de sus inmuebles.

De la Cruz comentó que el contrato con la CFE lo mantiene la constructora del complejo de departamentos con solo dos medidores: uno que abastece las áreas comunes y otro que es general para los 180 departamentos.

“Desde hace dos años que nosotros ya nos entregaron, tenemos dos años literal, sin pagar luz, porque en teoría lo está absorbiendo la constructora, porque no tenemos medidores, cada departamento todavía; entonces, sí están las preparaciones, pero como tal medidor no nos lo han puesto a cada departamento".

“La constructora nos dice que no es que falten todavía, no sé, autorizaciones de CFE y demás. Hace como qué será, dos semanas, por ahí, este, literal, llegaron así a llevarse el medidor al edificio y nos dejaron a todos sin luz”, comentó De la Cruz.

Esta torre tiene 24 niveles y los precios de los 180 departamentos fueron de $2.8 millones de pesos en preventa, pero actualmente son de $4 millones de pesos.

Una situación que los pone entre la espada y la pared, ya que no les permite solucionar conflictos directamente con la CFE, ya que ellos no cuentan con algo que avale que son los dueños del departamento.

La propietaria afectada destacó que la preventa de estos departamentos comenzó en 2021 y entonces les dijeron que les entregarían su departamento para 2023; sin embargo, dos años después y ya habitando el inmueble, siguen sin recibir la entrega formal de su propiedad.

“Nosotros lo que hicimos fue, pues, déjame hablar a CFE y ver con el número de medidor de que, oye, a ver, dinos cuál es el estatus, pero ellos nos dicen: es que, a ver, yo no puedo tener acercamiento con ningún propietario, porque para nosotros ahorita quién debe hacer todos esos trámites legales o lo que tengan que hacer es la constructora".

“Aquí el tema es que la constructora no ha hecho entrega del edificio desde hace dos; de hecho, empezó la preventa desde hace cuatro años y luego ya en dos años entregamos y ya pasaron dos años y siguen sin entregar el edificio”, agregó la afectada.

Regulación en septiembre

El Horizonte ha documentado casos de abusos de desarrolladores; el más reciente fue el de Torre Akira, de Quantium Desarrollos, en el que se cobraron enganches de $1.8 millones de pesos por departamentos que deberían entregarse entre agosto y febrero próximo, pero en el lugar solo hay un pozo.

Ante esto, el Congreso local dijo que alista una regulación en materia de preventas que obligará a los desarrolladores a tener todos los permisos y asegurar el 75% de la inversión, pero el tema apenas está en comisiones y la promesa de legisladores como el coordinador panista Carlos de la Fuente es que se procesará en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

Más abusos

En el caso de Torre Kyo Aluna, el desarrollador entregó a medias el edificio, lo que molesta a los inversionistas y clientes.

A pesar de que ya tienen dos años de haber entregado los departamentos, en Torre Kyo Aluna no cuentan con servicio de luz fijo porque el desarrollador no ha regularizado la propiedad.

El edificio solo tiene dos medidores: uno para los departamentos y otro para las áreas comunes, lo que, según habitantes, provoca apagones.

Esto es porque el desarrollador Koinox Developers no tiene factibilidad de la CFE, dado que, según quejosos, no ha regularizado, por lo cual ellos no tienen escritura y no pueden contratar su medidor.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios