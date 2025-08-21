Cerrar X
Nuevo León

Tras lluvias, retiran 16 toneladas de basura en Guadalupe

El municipio de Guadalupe implementó un operativo para recoger 16 toneladas de basura que fueron arrastradas y que provocaron encharcamientos en diversas zonas

Después de las intensas lluvias del miércoles y ante el pronóstico del clima que éstas seguirán el fin de semana, el municipio de Guadalupe implementó un operativo para recoger 16 toneladas de basura que fueron arrastradas y que provocaron encharcamientos en diversas zonas.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Guadalupe realizaron trabajos en puntos estratégicos como Pablo Livas y Del Bosque; Del Bosque y Perla, en la colonia Independientes; avenida Benito Juárez y Búfalo; Eloy Cavazos y Pablo Livas, informó el municipio a través de un comunicado.

También realizaron labores de limpieza en la calle Uranio y Profetas; avenida Benito Juárez y Multicomercial; Benito Juárez e Israel Cavazos; Benito Juárez y Camino Río La Silla; Benito Juárez y Serafín Peña, en la colonia Los Lermas; Arturo B. de la Garza y Pablo Livas; Benito Juárez y Evolución; Lázaro Cárdenas y México 68; además de Morones Prieto, debajo del Puente de Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades municipales, hay un operativo permanente de limpieza de pluviales para mantener calles seguras y transitables durante la temporada de lluvias.

El municipio que encabeza Héctor García exhortó a la ciudadanía a colocar la basura en bolsas bien cerradas y evitar tirarla en la vía pública, con el fin de prevenir obstrucciones en el alcantarillado y reducir riesgos de encharcamientos, ante el pronóstico precipitaciones para los próximos días.


