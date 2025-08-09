Tras suspensión del Metro; operarán 150 buses de apoyo

Metrorrey informó que las líneas 2 y 3 del Metro permanecerán cerradas desde este sábado a las 21:00 horas hasta el lunes a las 00:00 horas, debido a trabajos de actualización del software de control de trenes, con el objetivo de reforzar la seguridad del servicio.

Ante esta situación, el gobernador Samuel García anunció que se destinarán 150 camiones verdes de Transmetro para cubrir las rutas que usualmente recorren dichas líneas.

El servicio será completamente gratuito y contará con 150 unidades coordinadas entre Transmetro y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), cubriendo los trayectos Sendero - Cuauhtémoc, Cuauhtémoc - Santa Lucía y Santa Lucía - Hospital Metropolitano, con paradas en todas las estaciones del Metro.

Además, los municipios de Monterrey y San Nicolás se sumarán al apoyo a la ciudadanía con unidades de RegioRuta y San NicoBus, que ayudarán a mantener la movilidad en la zona metropolitana durante el fin de semana.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal explicó que la intervención responde a un mantenimiento preventivo por seguridad:

“La línea 2 y 3 del metro, por un tema de seguridad, vamos a actualizar todo el software, todo el frenado automático y todo lo que nos garantiza la seguridad de los usuarios. Lo estamos haciendo ahorita en vacaciones y sobre todo en domingo. Entonces, tengan la garantía total de que llegarán a su destino”, aseguró.

Atención Nuevo León ⚠️

Aquí les va la información oficial sobre los trabajos de mantenimiento que se están haciendo en las líneas 2 y 3 del Metro. Por favor, escucha y difunde este mensaje🚇 pic.twitter.com/kf6UXcVXZR — Samuel García (@samuel_garcias) August 9, 2025

Concluyen anticipadamente trabajos en estación Talleres

Por otro lado, el día viernes se llevaron a cabo trabajos similares en la estación Talleres de la línea 1, los cuales concluyeron de manera anticipada. Gracias al apoyo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, a través de personal de “leones” e inspectores de seguridad vial, se logró mantener el orden y orientar a las personas usuarias durante la suspensión temporal del servicio.

Con la finalización de los trabajos en Talleres, la línea 1 continuará operando con normalidad durante el fin de semana.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal de Metrorrey y del IMA, para facilitar sus traslados durante estos días de mantenimiento.





Comentarios