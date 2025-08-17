Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_17_at_11_49_03_AM_c07a677e78
Nuevo León

Tras varias horas, apagan incendio en el Cerro de la Silla

Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León se requirió para la tarea, así como rescatistas que descendieron en el pico con mochilas aspersoras

  • 17
  • Agosto
    2025

Con descargas de agua vía área y combate terrestre fue sofocado un incendio en el Cerro de la Silla.

El fuego comenzó durante la noche del sábado a causa de un rayo que cayó en la zona alta del paraje.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 11.49.03 AM (1).jpeg

Fue a la altura del pico norte, en territorio del municipio de Guadalupe, donde ocurrió el siniestro.

Las labores de combate y control se extendieron hasta 10:00 de la mañana del domingo, cuando las llamas fueron apagadas.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 11.49.04 AM.jpeg

Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León se requirió para la tarea, así como rescatistas que descendieron en el pico con mochilas aspersoras.

El área afectada, según informó la corporación estatal, fue de 5x5 metros, quemándose matorral bajo y lechuguilla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

59ace212_0139_45fc_b858_e34a72b2094f_77b8f4fbf1
Tragedia en Saltillo: joven muere tras ser alcanzado por un rayo
Whats_App_Image_2025_06_30_at_8_57_22_PM_c7c91248a3
Provoca rayo incendio forestal en 'El Diente'
EH_UNA_FOTO_1_7b8c2abcf8
Aumentan casos de cáncer de piel en Coahuila; IMSS alerta
publicidad

Últimas Noticias

Destina_gobierno_68_millones_de_pesos_en_semaforos_nuevos_b03bea6a0c
Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos
Toma_posesion_nuevo_mando_de_Septima_Zona_d9557ff9e8
Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar
Inicia_racha_de_lluvias_en_Nuevo_Leon_refrescara_el_ambiente_955bf65759
Inicia racha de lluvias en Nuevo León; refrescará el ambiente
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×