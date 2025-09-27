Traslada Profepa a la osa 'Mina' a la Fundación Invictus

Después de varios días en el ojo público, parece que el destino de la osa "Mina" comenzará a encaminarse positivamente, pues se determinó que será trasladada del Zoológico La Pastora.

Esto se decidió luego de que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) le realizó diversos estudios, en los que determinó que lo mejor para este ejemplar de oso negro americano sea llevado a otra locación.

La propia administración del zoológico aseguró que todo se realizó con los procesos debidos y priorizando siempre el bienestar de Mina, quien ahora "vivirá" en la Fundación Invictus.

¿Qué es Fundación Invictus?

Fundación Invictus es una ONG que se dedica a brindarle atención veterinaria especializada a diferentes especies de fauna silvestre que hayan sufrido maltrato por parte del ser humano.

Sus instalaciones se ubican en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y mediante el cautiverio temporal busca rehabilitar y reincorporar a los ejemplares, para que puedan retomar su vida en libertad.

