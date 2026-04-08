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Nuevo León

Ulises Carlin se reúne con encargados de bancos nacionales

A través de una publicación en las redes sociales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, se dio a conocer esta reunión

  • 08
  • Abril
    2026

El encargado del despacho de la Tesorería, Ulises Carlin, se reunió con los encargados de los bancos nacionales para seguir el trabajo de la economía de Nuevo León.

A través de una publicación en las redes sociales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, se dio a conocer esta reunión, que ya estaba pactada desde hace semanas.

“La estrecha relación con las instituciones financieras es clave para garantizar que los grandes proyectos de infraestructura y servicios sigan avanzando sin contratiempos.

“Por ello, el día de hoy, Ulises Carlin, encargado del despacho de la Tesorería Estatal, sostuvo un encuentro con directivos y representantes del sector bancario nacional. El objetivo: fortalecer los mecanismos de colaboración que permiten que Nuevo León siga siendo el motor económico de México. La confianza del sector financiero respalda el manejo responsable, sólido y transparente de nuestros recursos”, se lee en la publicación de Facebook.

Ulises Carlín

Esta reunión contrapone lo que se ha señalado por diferentes legisladoras, en donde se asegura que, al ser encargado de despacho, Ulises Carlin no puede tener el mismo rango de acciones y movimientos dentro de la secretaría, como si fuera nombrado tesorero oficial.

Fue la semana pasada que las diputadas priistas, Lorena de la Garza y Armida Serrato, señalaron que ya se venció el plazo legal para que el gobernador Samuel García enviara el nombramiento del nuevo tesorero al Congreso del estado; incluso enviaron un escrito a la Secretaría de Gobernación para notificar de la falta.

Sin embargo, el gobernador, Samuel García, aseguró que no es necesario y que Ulises Carlin puede operar la Tesorería como encargado de despacho sin la necesidad de un nombramiento.


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