Universitarios podrán ser parte del Mundial FIFA 2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales, lanzó una invitación para que sus estudiantes formen parte de la experiencia única que representará el Mundial FIFA 2026, donde Monterrey será una de las tres ciudades mexicanas sede, junto a Guadalajara y Ciudad de México.

El programa ofrece a los universitarios la posibilidad de acreditar sus prácticas profesionales o liberar su servicio social, mientras participan directo en la organización de un evento deportivo de talla mundial, que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Los interesados deben ser alumnos a partir del sexto semestre, tener 18 años o más, contar con habilidad en el inglés y demostrar la aprobación de su examen TOEFL.

Sobre este tema, se valorará el dominio de otros idiomas debido al carácter internacional del torneo.

Entre los beneficios destacan la oportunidad de adquirir experiencia en la gestión de un evento global, el desarrollo de habilidades interculturales y profesionales, así como la constancia oficial de participación emitida por la FIFA.

Monterrey será una de las ciudades protagonistas de la Copa del Mundo que albergará varios partidos en el Estadio BBVA, considerado uno de los recintos más modernos de Latinoamérica, con capacidad para más de 53 mil espectadores.

Los estudiantes deberán registrarse como voluntarios para la sede Monterrey antes del 30 de septiembre en el sitio oficial: https://volunteer.fifa.com/register

Tras el cierre del registro, la FIFA emitirá una convocatoria oficial con los detalles de las funciones y asignaciones de los seleccionados.

Con esta iniciativa, la UANL refuerza su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de ser parte de una experiencia histórica y de gran impacto social y cultural.

