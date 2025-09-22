Urgen mejor vigilancia por presencia de gusano barrenador en NL

Diputados en el Congreso del Estado indicaron que es urgente que haya una vigilancia zoosanitaria luego de que se informara sobre la presencia del gusano barrenador en la producción ganadera.

Tanto el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, como Ignacio Castellanos del PAN, indicaron que es preocupante que ya haya llegado esta plaga a la entidad, ya que no podrán exportar sus ejemplares hasta que se aseguren que se haya exterminado este gusano en la entidad.

“Hoy debemos reconocer que la vigilancia zoosanitaria no es una opción, sino una necesidad urgente en nuestro Estado, el hallazgo reciente de un caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, una vaca de 8 meses proveniente del sur del país, confirma que nuestras fronteras sanitarias están bajo riesgo.

“Este caso ratifica lo que ya sabíamos: la amenaza del gusano barrenador no solo está latente, sino que puede movilizarse con rapidez preocupante.

Estamos hablando de un riesgo directo para la producción ganadera, la salud animal, la economía local y el comercio internacional de nuestro Estado”, dijo Armando Víctor Gutiérrez en el pleno.

Por su parte, el diputado panista agregó que se deben hacer campañas de detección de este gusano, para evitar una propagación masiva en cualquier animal de sangre caliente.

“La reaparición del gusano barrenador ha tenido un impacto económico severo, agravado por el cierre de la frontera con Estados Unidos, lo que ha generado pérdidas estimadas en mil 300 millones de dólares; esta cifra resulta de la imposibilidad de exportar aproximadamente 650 mil cabezas de ganado en lo que va del año.

“Es un problema sanitario de gran magnitud, una de las principales soluciones es reforzar la vigilancia del ganado que entra y sale de los estados del sur del país y ganado proveniente de Sudamérica, ya que la falta de controles efectivos ha contribuido a la expansión del parásito, afectando a entidades como Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, donde se han registrado brotes importantes”, dijo Castellanos.

Fue Sabinas Hidalgo en donde se detectó una vaca de 8 meses con larva del gusano barrenador el cual es una plaga que afecta a animales de sangre caliente y, en ocasiones, a humanos.

La mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas y, al nacer, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que provoca lesiones graves, infecciones e incluso la muerte del animal.

Se considera una de las plagas más dañinas para la ganadería, pues genera pérdidas económicas millonarias y puede afectar también a la fauna silvestre.

