Van diputados de NL por penas más severas contra defraudadores

Para tratar de evitar que esos casos se sigan reproduciendo, el Congreso del estado anunció que va por penas más severas contra las personas que cometen fraudes en las financieras.

También dijeron que propondrán crear un padrón de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que tengan operación en el estado para tener un mayor control.

Así, diputados locales de diferentes bancadas en el Congreso Local comenzaron a analizar qué candados podrían incluir en la legislación del estado para evitar que sucedan más fraudes mercantiles como el de Trínitas o Grupo Peak.

Tanto el PAN, Morena y PRD indicaron que es lamentable que esto continúe sucediendo en Nuevo León, que es una entidad donde grandes empresas buscan invertir su dinero y que sucedan estos fraudes con los ciudadanos causa preocupación.

El legislador de Morena, Jesús Elizondo, indicó que podría crearse un registro a nivel federal para ver cuáles son las empresas en donde podría haber peligro al momento de invertir.

“No son suficientes las normas que ya existen, que en gran parte son federales; lo que hay que hacer a nivel local es incrementar las penas para aquellos que cometen este tipo de fraudes y también buscar un registro.

“Porque sería importante trabajar con las instituciones federales, tener un registro público para revisar cuáles tienen cierto riesgo o cierta validez, para que la gente tenga mayor certeza; es importante tener esas listas o esos certificados”, indicó Elizondo.

“Tan solo en Nuevo León ha habido más de $4,500 millones de pesos, donde hay más de 500 defraudados y es un tema que tendremos que trabajar. Ya estamos en análisis de cuáles son las leyes que tendremos que modificar. Le estoy pidiendo a mis asesores que analicemos lo que se puede mejorar.

“Porque estas instituciones que se crean no están avaladas y no protegen las inversiones de los ciudadanos por algún mecanismo o alguna salida que le están encontrando los propietarios o los creadores de estas instituciones crediticias; tenemos que crear más candados”, dijo el Coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente.

El Horizonte publicó este lunes que los regios sucumben ante financieras y vuelven a caer, pues en los últimos 3 años se han dado cuatro casos de fraudes de inversión que involucran más de $4,000 millones de pesos.

En el mismo sentido, la diputada coordinadora del PRD indicó que es primordial buscar los candados a nivel local e incluso llevarlos a nivel federal.

