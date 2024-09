Vecinos en San Nicolás temen por hundimiento de calle

Con temor viven vecinos del fraccionamiento Los Ángeles, tercer sector, en San Nicolás, pues la calle se hunde y con el drenaje tapado, consideran que ambas situaciones son por la falta de atención de Agua y Drenaje de Monterrey.

En la calle Córcega, entre Finlandia y Verona, se pueden observar cómo el suelo va hundiéndose en baches cada vez más largos, además de las aguas negras que salen de los drenajes de las casas y el olor que dejan a su paso.

“Ya viste tú que hay muchos baches. Se están haciendo por lo mismo que hay mucha humedad por abajo, porque no han destapado la red y es de agua y drenaje; se puede hundir toda la calle de hecho”.

“Que vengan a arreglarlo, porque ya tenemos mucho tiempo, mucho tiempo y las aguas negras, dos años, ya son dos años que lo reporta uno”.

El problema del drenaje ya afecta a casas de los vecinos, algunos ya sufren porque se tapa su sanitario y son los menores de edad y adultos mayores quienes sufren más las consecuencias.

“Se sale todo el popo y todo el olor aquí es bien horrible y yo tengo dos niñas y sí es incómodo; incluso ya me está afectando adentro, todo el baño se me tapa y todo, porqué, porque el agua no fluye”.

“Mi hija, las niñas viven encerradas porque huele horrible, no pueden abrir ni para comer ni nada porque huele horrible”.

Urgen a Agua y Drenaje atender el problema con la red de alcantarillas, antes que se forme un socavón más grande y por las aguas negras que hace difícil vivir en la calle Córcega del fraccionamiento Ángeles, tercer sector.

