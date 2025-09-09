Vecinos exigen salida de Zinc Nacional tras explosión e incendio

La reciente explosión e incendio en un contenedor de la empresa Zinc Nacional ha intensificado la preocupación de los residentes de las colonias aledañas, que fueron evacuados de sus hogares por la presencia de olores químicos.

Habitantes de la colonia Lomas del Roble han expresado su descontento por la operación de esta fábrica, que se dedica a la quema de residuos metálicos para extraer zinc.

Los vecinos han exhibido mantas con la leyenda “Fuera Zinc Nacional” en las fachadas de sus casas, como una forma de protesta visible contra la contaminación por plomo que la planta emite.

Víctor Herrera, un residente del área, relató que, tras el incidente del pasado viernes 5 de septiembre, los fuertes olores químicos llevaron a la evacuación temporal de las familias más cercanas a la fábrica.

“Ya fue como que vino la policía, la ambulancia, Protección Civil, los bomberos. Hubo de todo y mucha gente estuvo alarmada porque querían saber si tenían que evacuar o no".

“Los que estaban más cerca de la fábrica, pues sí se tuvieron que salir porque el olor era insoportable, se tuvieron que ir saliendo porque el olor no se soportaba, fue momentáneo, fue nada más toda esa tarde y todo ese día y al día siguiente ya (regresaron)”, declaró Herrera.

También destacó el peligro que representa la cercanía de una escuela primaria, ya que los niños podrían ser los más afectados por estos incidentes y por las emisiones de partículas de plomo.

Además, cuestionó la versión de la empresa de que un contenedor supuestamente vacío explotó, una explicación que no le parece coherente.

“Es un peligro, ya que explote, puede haber todavía algo mayor y que afecte a la zona. Lo más crítico es que está la escuela muy cerquita y hay muchos niños ahí. Si pasa cuando sea el horario escolar, pues va a ser peor".

“Lo último es que explotó. Este se supone que era un contenedor; se supone que tenía material químico ácido, del que no me acuerdo de qué tipo. En teoría estaba vacío, pero, pues si estuviese vacío, no sé cómo es que explotó”, señaló Herrera.

A pesar de contar con tres sellos de suspensión y clausura emitidos por el gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente estatal, a través de la División Ambiental y la Profepa, las operaciones en Zinc Nacional continúan.

Durante el recorrido que realizó El Horizonte por el área, se observó la constante emisión de humo y el movimiento de personal en la planta.

El Horizonte evidenció el pasado 25 de abril que la empresa Zinc Nacional será reubicada fuera de la zona metropolitana de Monterrey, para evitar más afectaciones al medio ambiente y a los ciudadanos de San Nicolás que viven cerca de esta empresa.

Prometen reubicación

A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que Zinc Nacional se comprometió a trasladar sus instalaciones a otro lugar, manteniendo las fuentes de empleo, antes del 31 de diciembre del 2026.

“Derivado de las constantes acciones emprendidas por el gobierno del estado, Zinc Nacional ofreció, mediante un escrito firmado por su representante legal, Carlos A. Velázquez Zapata, trasladar las etapas de mayor intensidad operativa, energética y de movilidad de los procesos de la planta de San Nicolás a una zona fuera del área metropolitana de Monterrey, manteniendo las más de 1,000 fuentes de empleo".

“Con esto, la empresa se compromete a sacar del área metropolitana la recepción y el tratamiento de polvos de acería, que al procesarse produce metales contaminantes”, señaló el estado.

Además de la reubicación, la empresa también tendrá una ampliación de la nave receptora de materias primas y encapsulará el área de lavado de camiones.

Pavimentarán más de 2,300 metros cuadrados de caminos al interior de la planta, al igual que la reforestación de más de tres hectáreas de terreno dentro de la planta con árboles nativos de Nuevo León.

“Finalizar también con la ampliación de la nave receptora de materias primas y encapsular el área de lavado de camiones".

“Este esfuerzo contempla la construcción de más de 1,500 m² de nueva infraestructura, así como la instalación de sistemas de control de emisiones adicionales.

Pero mientras acciones se llevan a cabo, el incendio del pasado 5 de septiembre ha reavivado el miedo de los vecinos por perder su patrimonio o su salud por el “coctel tóxico” que se dio a conocer el pasado enero, que afecta a casas y escuelas en un radio de 2.5 kilómetros alrededor de la planta.

Comentarios