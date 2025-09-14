Vehículo se desbarranca en García; 2 lesionados leves
La Unidad de Protección Civil de Nuevo León respondió a un reporte sobre un vehículo que se desbarrancó aproximadamente 7 metros en el municipio de García
La Unidad de Protección Civil de Nuevo León respondió a un reporte sobre un vehículo que se desbarrancó aproximadamente 7 metros en el municipio de García, dejando a dos personas lesionadas en el lugar.
Al momento del arribo, ya se encontraban en la zona elementos de Protección Civil del Municipio de García y de Tránsito local, quienes realizaban labores de contención y control.
Se confirmó que el vehículo volcó tras caer de una altura aproximada de 15 metros; no se registraron lesiones de consideración.
El área del incidente fue asegurada por Tránsito de García, a la espera de la grúa para la remoción del vehículo.
Las autoridades descartaron riesgos adicionales y la unidad reanudó sus operaciones.
