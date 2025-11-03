Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario

Además de la noble intención de agilizar la vialidad de Valle Oriente y darle guerra a la crisis de movilidad que se vive en la zona, la Interconexión Vial La Diana que se edifica en San Pedro Garza García, Nuevo León, también será un “negociazo inmobilario” para el dueño de los predios por donde pasará la vía.

Y a pesar de esto, los ciudadanos pagarán mayoritariamente el costo de la obra con sus impuestos, pues el 75% se cubrirá con dinero que aportarán San Pedro, Monterrey y el estado, y apenas una cuarta parte será con recursos del “ganón” del proyecto, en este caso la Fundación Montemayor.

De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de lo que calculan expertos que se apreciará el metro cuadrado (m²) en la zona, la probable ganancia de la Fundación Montemayor por aumento de plusvalía sería de $4,222 millones de pesos.

Con ese dinero, basta y sobra para cubrir los $1,200 millones que costará la Interconexión, pero solo pondrá $300 millones de pesos, mientras que San Pedro aportará $540 millones de pesos; el estado, $200 millones y Monterrey, $160 millones de pesos.

Expertos sostienen que la obra sí tendrá un beneficio social, pero el “ganón” será el particular, por lo que debería solventarla totalmente, como ocurre en otros países.

Corredores de bienes raíces que conocen a profundidad el mercado inmobiliario en Valle Oriente, pero que pidieron no ser citados, indicaron que el costo promedio del metro cuadrado (m²) de terreno en las faldas de la Loma Larga, por el lado de San Pedro, es de $1,700 dólares, que a tipo de cambio actual serían $32,300 pesos).

Con la interconexión, abundaron, mínimo subirá a $3,500 dólares, que equivalen a $66,500 pesos, lo cual es un 106% de incremento.

La pura ganancia por aumento de plusvalía por metro cuadrado sería de $1,800 dólares, que son $34,200 pesos.

“Va a subir fácil a $3,500 (dólares el metro cuadrado) porque vas a montar un centro urbano; se va a más que duplicar; esos números los conozco perfectamente".

“Y eso va a ser en la falda de lo que son las Capillas Marianas hasta La Diana”, señaló el experto.

El pasado 29 de julio, el Cabildo de San Pedro le aprobó a la Fundación Montemayor, propiedad del empresario Carlos M. Montemayor Dirnbauer, un proyecto urbanístico y rasantes para construir calles, comercios, multifamiliares y fraccionamientos para 1,300 viviendas, en un terreno de 123,474 m².

Estos terrenos prácticamente “abrazan” la Interconexión Vial La Diana, que unirá a las avenidas Lázaro Cárdenas, de San Pedro, y Morones Prieto, de Monterrey.

Considerando el precio de $1,700 dólares por metro cuadrado actual, ese predio de la Fundación Montemayor tiene un valor de $209,905 dólares, que son $3,988 millones de pesos; al subir a $3,500 dólares el m² gracias a la Interconexión, subiría a $432,159 dólares, que son $8,211 millones de pesos.

La pura utilidad sería de $4,222 millones de pesos.

Y así la otra interconexión Rufino Tamayo-Macroplaza

Este mismo fenómeno se presentaría en la interconexión de Valle Oriente con la Macroplaza, de Monterrey.

En este caso, las obras no han iniciado, pero el pasado miércoles, el Cabildo de San Pedro le aprobó a Grupo Financiero Invex permisos de rasantes para dos fraccionamientos que estarán a un lado de esta obra.

El plan es construir dos fraccionamientos de casi 3,000 casas: el primero será La Reserva 1, en un lote de 110,054 metros cuadrados (m²) donde se proyectan 1,650 viviendas, y el segundo La Reserva 2, para en 88,732 m² levantar 1,331 viviendas unifamiliares.

Hasta el momento, solo se ha dado permiso para las vialidades, pero no para la construcción de casas.

La aprobación del pasado miércoles fue porque la empresa le cedió, mediante convenio, en el 2018 a San Pedro dos terrenos que en conjunto miden 22,750 metros para ejecutar parte de la obra.

Sin embargo, no se ha informado si para esa interconexión, el municipio o la empresa pondrá dinero, como es el caso de la Fundación Montemayor, o solo es en especie.

Interconexión La Diana se terminará en este trienio

La interconexión de San Pedro y Monterrey, conocida como La Diana, se concluirá en la actual administración que arrancó el ahora fallecido alcalde, Mauricio Fernández Garza.

En entrevista con El Horizonte, Luis Susarrey, secretario general de San Pedro, señaló que ya arrancó obras en el tramo correspondiente al municipio para que se concluya dentro de esta administración y espera que la parte de Monterrey también se concluya a tiempo.

“Está la interconexión de La Diana, que pues ya se inició toda la parte de San Pedro; se va a terminar en esta administración, esperemos que la de Monterrey también".

“La otra es la de la Macroplaza, que es un proyecto de largo plazo en el que hay una situación ahí, pues jurídica, que se tiene que resolver, pero el proyecto está”.

