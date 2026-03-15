Abogadas ofrecen apoyo legal a médica que denunció acoso

“Temo por mi vida”, fue el grito de auxilio lanzado por la doctora Stephanie, una joven médica residente del Hospital General Regional No. 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa. Tras la difusión de su testimonio, diversas voces comenzaron a pronunciarse sobre el caso, señalando que no se trataría de un hecho aislado dentro del sector salud en Tamaulipas.

Ante esta situación, un grupo de abogadas integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa manifestó su disposición de brindar apoyo legal a la médica residente.

Las especialistas señalaron que, para evitar que el caso quede únicamente expuesto en redes sociales, es necesario que se presenten denuncias formales ante el Ministerio Público.

La abogada Gabriela Moreno Gil explicó que existe una diferencia entre las quejas presentadas dentro de la institución y las denuncias que deben interponerse ante la autoridad competente.

“Una cosa es lo que ella haya hecho de manera interna, la responsabilidad que pudiera o no tener, y otra cosa distinta es interponer las denuncias correspondientes ante la fiscalía, lo cual va a permitir que inicie un proceso penal en contra de este médico o de las demás personas que en este caso pueden ser directivos y médicos del hospital”, señaló.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su delegación en Tamaulipas, emitió un comunicado en el que informó que se encuentra dando seguimiento a la queja presentada por la doctora.

Afirmaron que la Fiscalía del Estado también debe proceder en el caso

Integrantes de la asociación también indicaron que la instancia legal donde debe proceder este caso es la Fiscalía, ya que es la autoridad encargada de investigar posibles delitos y dar seguimiento a las denuncias formales.

“Ella habla de que presentó una queja en el Instituto ante el órgano de control del Seguro Social, pero no es suficiente, no es suficiente, porque finalmente la investigación de los delitos que evidentemente existe queda a cargo de la fiscalía”, explicó Moreno Gil.

Finalmente, la abogada señaló que la víctima tiene derecho a ser representada por un abogado durante todo el proceso de denuncia. Además, puede recibir asesoría y protección por parte de la Comisión Estatal de Víctimas, instancia que incluso podría impulsar que se investigue si el propio instituto tiene algún grado de responsabilidad en los hechos denunciados.

“Es muy grave, en verdad es muy grave, y además habría que analizar también la posible responsabilidad del Instituto como ente pudiera tener, porque una cosa es la responsabilidad de las personas físicas y habría que analizar si el Instituto también está incurriendo en alguna responsabilidad”, concluyó.

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