Cerrar X
b3dce559_0c92_41d7_b595_fcda997afeed_e546c135ee
Tamaulipas

Activan Alerta Amber por desaparición de menor en Reynosa

Instan a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda de la menor de 16 años, quien salió de su casa desde el mediodía del pasado 31 de agosto.

  • 02
  • Septiembre
    2025

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de la menor Claudia Fernanda Álvarez Trejo, reportada como desaparecida en la ciudad.

Según la información difundida, la adolescente salió de su domicilio en la colonia Ferrocarril el pasado domingo 31 de agosto, alrededor del mediodía, y desde entonces se desconoce su paradero.

La activación de la Alerta Amber busca coordinar esfuerzos entre autoridades y sociedad para encontrar a la menor lo más pronto posible. El colectivo pidió a la comunidad mantenerse atenta a cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Se solicita a quienes cuenten con información sobre Claudia Fernanda comunicarse de inmediato a los números oficiales de la Alerta Amber o acudir a las instancias correspondientes. La participación ciudadana es fundamental para garantizar que la joven regrese con bien a su hogar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T143227_207_8f06d129de
‘Irregularidades en Salud no quedarán impunes’: Congreso
Whats_App_Image_2025_09_02_at_6_20_26_PM_9bed3cc734
Tamaulipas inicia el Mes del Testamento con asesorías gratis
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T143227_207_8f06d129de
Congreso aprueba Comisión Especial por caso Cabeza de Vaca
publicidad

Últimas Noticias

fbi_investigacion_asesinato_villavicencio_9cf1245fb4
Giran prisión preventiva contra ex funcionarios por magnicidio
EH_UNA_FOTO_6cef1df78e
México impone cuotas al calzado importado de China
EH_FOTO_VERTICAL_2bb652a46f
Trump recibe a presidente de Polonia con sobrevuelo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×