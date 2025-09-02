Activan Alerta Amber por desaparición de menor en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de la menor Claudia Fernanda Álvarez Trejo, reportada como desaparecida en la ciudad.

Según la información difundida, la adolescente salió de su domicilio en la colonia Ferrocarril el pasado domingo 31 de agosto, alrededor del mediodía, y desde entonces se desconoce su paradero.

La activación de la Alerta Amber busca coordinar esfuerzos entre autoridades y sociedad para encontrar a la menor lo más pronto posible. El colectivo pidió a la comunidad mantenerse atenta a cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Se solicita a quienes cuenten con información sobre Claudia Fernanda comunicarse de inmediato a los números oficiales de la Alerta Amber o acudir a las instancias correspondientes. La participación ciudadana es fundamental para garantizar que la joven regrese con bien a su hogar.

