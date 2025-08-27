Acusan a Cabeza de Vaca de fraude por $343 millones de pesos

La Secretaría de Salud de Tamaulipas destapó un nuevo escándalo de corrupción al presentar 70 denuncias contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de sus exfuncionarios. Catorce de ellas son de carácter penal y señalan la presunta entrega ilegal de contratos a empresas ligadas a los hermanos Carmona, lo que habría provocado un desfalco superior a $343 millones de pesos en perjuicio del erario estatal.

"Se estima un quebranto aproximado de $343 millones 966,000 pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, precisó en conferencia de prensa el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña.

Acompañado por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, se informó que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior estatal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. Los señalamientos abarcan delitos como uso indebido de atribuciones y facultades, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones señalan como principales responsables al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, junto con su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa. También figuran Horacio García Rojas Guerra, quien se desempeñó como subsecretario de Planeación y Vinculación; Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas, y Román Castillo Airola, quien ocupó la Dirección de Compras en la Secretaría de Administración.

“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”, explicó.

Saldaña Magaña reveló que el esquema de corrupción operó mediante la alianza de empresas con exfuncionarios estatales para obtener contratos cercanos a los 500 millones de pesos. Sin embargo, de manera irregular y sospechosa, se dejó de pagar alrededor de 157 millones, sin que hasta ahora exista registro de que los proveedores hayan emprendido acciones legales para reclamar el adeudo.

Tras destacar que se ha tenido la colaboración de personas que laboraron en la pasada administración estatal, el director jurídico de la Secretaría de Salud enfatizó que no se trata de una persecución política, sino de “poner a la luz del conocimiento de la ciudadanía los hechos que se han presentado y que han dañado las finanzas del Gobierno del Estado en menoscabo de los servicios de salud de Tamaulipas”.

Comentarios