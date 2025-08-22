Cerrar X
Tamaulipas

Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo

Un juez de Estados Unidos autorizó la detención del regidor Bernardo Gómez Guajardo por fraude millonario vinculado con programas de ayuda durante la pandemia

  • 22
  • Agosto
    2025

Un juez federal en Estados Unidos autorizó la detención del regidor Bernardo Gómez Guajardo, miembro del Cabildo de Río Bravo, y de su esposa, por su presunta participación en un esquema de fraude electrónico millonario vinculado con programas de ayuda económica otorgados durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la investigación, la pareja (junto a tres cómplices identificados como Sandra “N”, Rolando “N” y Edgar “N” , habría presentado solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), ambos diseñados para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Los acusados presuntamente alteraron documentos fiscales y comerciales para inflar los montos solicitados. En total, obtuvieron de forma irregular$ 685,800 dólares, equivalentes a más de $11 millones de pesos mexicanos.

Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo

Sin embargo, el dinero no fue destinado a fines empresariales, sino desviado hacia gastos personales, inversiones privadas, criptomonedas y cuentas bancarias individuales, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El fraude electrónico es considerado un delito grave en Estados Unidos, y si se confirma su culpabilidad, cada uno de los implicados podría enfrentar hasta 20 años de prisión, multas por $250,000 dólares y la devolución completa de los fondos defraudados.

Bernardo Gómez Guajardo, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), ocupa la cuarta regiduría del Ayuntamiento 2024–2027. Su detención coloca en una posición incómoda al actual gobierno municipal, especialmente por su cercanía con el alcalde Miguel Ángel Almaraz.

Hasta el momento, ni el PAN ni el Ayuntamiento han emitido una postura oficial sobre el caso.


