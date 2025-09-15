Agentes Aduanales se destacan como pieza estrategia en el noreste
Tras la Reforma a la Ley Aduanera, la CAAAREM reafirmó el rol estratégico de los agentes aduanales en el comercio con EUA, crucial para el noreste del país
- 15
-
Septiembre
2025
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) cerró filas en torno a su papel dentro del comercio internacional, luego del debate generado por la Reforma a la Ley Aduanera.
Según José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente nacional de la confederación, los agentes aduanales siguen siendo esenciales para la competitividad de México.
“Somos parte de la solución frente a la Reforma a la Ley Aduanera. Reafirmamos que los Agentes Aduanales somos orgullo del comercio internacional, aliados del Gobierno Federal y soporte de las empresas que invierten en México”, señaló Zaragoza Ambrosi.
Noreste, motor del comercio internacional
La CAAAREM enfatizó que los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas concentran una porción significativa del intercambio comercial con Estados Unidos.
Esto convierte a los agentes aduanales en actores estratégicos para sostener la relación económica más importante del país y garantizar la fluidez en los cruces fronterizos.
Con 38 asociaciones afiliadas en todo el país, la Confederación inició un ciclo de reuniones para reforzar la autorregulación, certificación y preservación de la figura aduanal.
El objetivo es garantizar legalidad, seguridad y soberanía en los puntos fronterizos, dejando en claro que cualquier práctica indebida será sancionada.
“No permitiremos malas prácticas dentro del gremio. Actuaremos con firmeza contra quienes pretendan afectar a la nación”, advirtió el dirigente gremial en un mensaje dirigido al sector.
