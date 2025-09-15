Cerrar X
Tamaulipas

Agentes Aduanales se destacan como pieza estrategia en el noreste

Tras la Reforma a la Ley Aduanera, la CAAAREM reafirmó el rol estratégico de los agentes aduanales en el comercio con EUA, crucial para el noreste del país

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) cerró filas en torno a su papel dentro del comercio internacional, luego del debate generado por la Reforma a la Ley Aduanera.

Según José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente nacional de la confederación, los agentes aduanales siguen siendo esenciales para la competitividad de México.

“Somos parte de la solución frente a la Reforma a la Ley Aduanera. Reafirmamos que los Agentes Aduanales somos orgullo del comercio internacional, aliados del Gobierno Federal y soporte de las empresas que invierten en México”, señaló Zaragoza Ambrosi.

Noreste, motor del comercio internacional

La CAAAREM enfatizó que los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas concentran una porción significativa del intercambio comercial con Estados Unidos.

Esto convierte a los agentes aduanales en actores estratégicos para sostener la relación económica más importante del país y garantizar la fluidez en los cruces fronterizos.

Con 38 asociaciones afiliadas en todo el país, la Confederación inició un ciclo de reuniones para reforzar la autorregulación, certificación y preservación de la figura aduanal.

El objetivo es garantizar legalidad, seguridad y soberanía en los puntos fronterizos, dejando en claro que cualquier práctica indebida será sancionada.

“No permitiremos malas prácticas dentro del gremio. Actuaremos con firmeza contra quienes pretendan afectar a la nación”, advirtió el dirigente gremial en un mensaje dirigido al sector.

 


