Tamaulipas

Al menos 30 mil repatriados por la frontera de Tamaulipas en 2025

Matamoros es el principal punto de repatriación por la frontera de Tamaulipas y Tamaulipas es el principal punto de la repatriación a nivel nacional

  • 03
  • Septiembre
    2025

Matamoros es el principal punto de repatriación por la frontera de Tamaulipas y Tamaulipas es el principal punto de la repatriación a nivel nacional, informó Juan José Rodríguez Alvarado. 

El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), dijo que los números que se tienen en la actualidad reflejan un 30% menos de repatriaciones durante el mismo periodo, pero del 2024.

“Estamos hablando que, hasta hoy, tenemos casi 4 mil tamaulipecos que han sido repatriados y estamos hablando que casi 30 mil connacionales en total, es decir de otros estados del país que han sido regresados por la frontera de Tamaulipas”, señaló. 

Entre estas cifras se contabilizan 12 mil repatriados por la frontera de Matamoros y en segundo lugar, Reynosa con 7 mil y en tercer lugar el municipio de Nuevo Laredo, pero muy por debajo de las cifras. 

Tamaulipas registró al cierre del 2024, más de 55 mil migrantes repatriados, registrando una disminución muy considerable a comparación de años anteriores, como por ejemplo en el 2022, donde se registró una cifra récord de 126 mil. 

Rodríguez Alvarado, se refirió también al Programa de Certificación de Habilidades Técnicas, diseñado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y que tiene como finalidad aprovechar el potencial técnico con el que regresan los tamaulipecos en el área de la construcción, servicios, bilingüe, entre otros y que tengan la oportunidad de reintegrarse al mercado laboral en sus lugares de origen. 

“Como no traen respaldo académico, el programa de certificación de habilidades es un programa que les va a permitir dotarlos de ese documento y facilitarles, ya sea el ingreso al mercado laboral, o en su caso al autoempleo, pero con ese documento se avala mediante unas pruebas que se hacen con diferentes instancias para que ellos puedan tener un nivel académico y técnico”, explicó. 

El funcionario estatal refirió que el programa de certificación de habilidades técnicas que ofrece el Instituto de Capacitación para el Empleo (ITACE), así como otras instituciones, busca ayudar a los migrantes tamaulipecos a integrarse mejor en el mercado laboral, ofreciendo capacitación y certificación en diversas áreas como electricidad y carpintería, acciones que buscan mejorar las condiciones laborales y económicas de los migrantes, programa que dijo es gratuito y que ha ofrecido aproximadamente 600 certificaciones. 

Es un documento fundamental, porque se habilitan sus derechos y pueden acceder a los programas sociales, como el estudiar en igualdad de condiciones.

“Ahorita acabamos de terminar ya la sexta entrega y concluimos con 800 actas entregadas, estamos en un proceso de recepción de nuevas, invitamos a quienes tengan en su casa o alguna niña, niño o adolescente, que haya nacido en Estados Unidos y que se encuentra en el territorio Tamaulipeco, para que acudan a nuestras oficinas y puedan acceder a este programa, que es muy noble  y que los va a poner en condiciones de desarrollarse tanto en a México como en Estados Unidos”, dio el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.


