Avanza Plan Michoacán a tres meses del homicidio de Carlos Manzo

El gobierno federal dio a conocer nuevos avances del Plan Michoacán, una estrategia diseñada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que busca frenar la violencia mediante operativos de seguridad, inversión social y presencia permanente del Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la intervención no se concentra en un solo municipio, sino que abarca toda la entidad.

“Hemos estado trabajando no solamente en Uruapan, sino en todo Michoacán, en coordinación con el gobierno estatal y vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Baja sostenida en homicidios

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el promedio diario de víctimas de homicidio descendió de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025, lo que representa una reducción del 15 por ciento y el nivel más bajo en una década.

La secretaria ejecutiva del organismo, Marcela Figueroa Franco, destacó que la tendencia se mantiene desde hace varios meses.

“Lo que vemos es una disminución sostenida, no un comportamiento aislado”, sostuvo.

Golpes al crimen organizado

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se detuvo a 1,218 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 1,137 armas, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga.

También informó que el Ejército y la Marina han destruido 18 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetaminas.

Compromiso hasta el final del sexenio

Por otra parte, Sheinbaum dejó claro que la estrategia no será temporal.

“Este esfuerzo lo vamos a mantener hasta 2030. No es una acción de corto plazo, es un trabajo permanente en la entidad”, subrayó.

Seguridad con desarrollo

Además de los operativos, el Plan Michoacán incluye inversiones en infraestructura carretera, agua potable, riego, vivienda, salud, educación y programas sociales, así como proyectos enfocados en jóvenes, mujeres y comunidades indígenas.

Cabe señalar que en dichas tareas participan dependencias federales como la CFE, IMSS, ISSSTE, Semarnat y Sedatu, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y recuperar la estabilidad en las regiones más golpeadas por la violencia.

