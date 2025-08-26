Panista Ismael Cabeza de Vaca registra 41 faltas en el Congreso

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, calificó como “vergonzoso” el intento del diputado plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca, de justificar sus faltas legislativas mediante un amparo que recientemente le fue negado.

Durante la llamada “mañanera legislativa”, Prieto Herrera exhortó al legislador panista a “ponerse a chambear y dejar de poner en vergüenza a su partido”.

“Es el colmo del cinismo, no venir a chambear y querer sacar un amparo para que te justifiquen las faltas, ahora sí que no sé si reír o llorar, la verdad”, señaló el líder del Congreso local.

Asimismo, cuestionó la supuesta productividad del legislador al presentar iniciativas por correspondencia, muchas de ellas enfocadas únicamente en modificar detalles mínimos.

“Para ser productivos como diputados hay que presentar iniciativas que tengan sustento y que se aprueben. Si presentaste diez y las diez se aprobaron, entonces sí eres productivo, porque significa que tenían un objetivo real para la vida de las y los tamaulipecos”, afirmó.

De acuerdo con los registros del Poder Legislativo, García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acumula 41 faltas y solo 17 asistencias en lo que va de la 66 Legislatura (2024-2027).

Prieto Herrera adelantó que se trabaja en un nuevo reglamento para sancionar las inasistencias, pues el actual “es obsoleto y parchado”.

“Ojalá viniera a chambear y dejara de poner en vergüenza a su partido. En cualquier otro trabajo te corren si no vas, aquí no podemos porque falta actualizar el reglamento, pero cada quien rinde cuentas a su partido y a la ciudadanía”, apuntó.

Desde la bancada de Morena, los legisladores sostienen que a Ismael García Cabeza de Vaca solo le interesa mantener el fuero y la inmunidad, mientras que el panista insiste en que es víctima de persecución política.

Comentarios