Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_45_29_PM_10db05f756
Tamaulipas

Américo Villarreal resalta estabilidad financiera en Tamaulipas

El titular del ejecutivo resaltó que el estado ha logrando incrementar hasta un 5% el presupuesto destinado a asegurar los programas de bienestar

  • 05
  • Enero
    2026

Durante la ceremonia de honores a la bandera realizada en el Palacio de Gobierno, el titular del poder ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, junto al secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, resaltaron que Tamaulipas cuenta con finanzas sanas, logrando incrementar hasta un 5% el presupuesto destinado a asegurar los programas de bienestar.

Villarreal Anaya afirmó: “Aun con caídas en las exportaciones en algunos sectores debido a los aranceles, se está exportando más. Ahí está Tamaulipas, con su industria, su frontera, su plataforma logística y su liderazgo aduanero, que es, por cierto, el rubro que más ha aportado al crecimiento de los ingresos fiscales”.

Al cierre del 2025, se invirtieron 81 mil 213 millones de pesos en obra pública. Además, se asumió el reto de recaudar más en lo estatal sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos. Durante estos tres años de gobierno, se ha logrado reducir la deuda en más de 800 millones de pesos.

El paquete económico del 2026, aprobado en diciembre, es un reflejo del compromiso con el orden, la disciplina y la estabilidad financiera.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, comentó: “Hoy podemos afirmar con responsabilidad que las finanzas del estado están sanas. Para este año estimamos un ingreso de más de 81 mil millones de pesos, un 5% más que el año anterior”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
localizan_cuerpo_libramiento_reynosa_c3deeb3c9c
Hallan cuerpo en libramiento II Sur, en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
amacc_venezuela_sheinbaum_invasion_eua_571b963135
Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×