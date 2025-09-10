Analiza Tamaulipas alternativas para recuperación de ecosistemas

El gobierno del estado considera la implementación de técnicas innovadoras para la regeneración forestal, destacando el uso de “seed bombs” o bombas de semillas, mediante dispersión aérea, lo anterior durante una reunión virtual con Raussel Ramírez Camacho, especialista en Restauración Ambiental.

Esta técnica consiste en lanzar, desde avionetas, cápsulas biodegradables que contienen semillas adaptadas a las condiciones del terreno, estas bombas están diseñadas para proteger la semilla y conservar su viabilidad hasta que las condiciones de humedad y temperatura sean óptimas para su germinación.

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, dijo que la implementación de estas tecnologías representa un paso hacia la recuperación de las áreas naturales afectadas, además de contribuir a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Su aplicación ha demostrado ser eficaz en regiones donde la reforestación tradicional es limitada debido a factores topográficos o ambientales.

Durante la reunión participó también la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, quien resaltó estas acciones que permiten restaurar las zonas afectadas por incendios forestales.

Los funcionarios estatales coincidieron en la importancia de adoptar soluciones innovadoras y basadas en evidencia científica para acelerar los procesos de restauración ecológica.

