Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_9499_889daede23
Tamaulipas

Matamoros inicia mayo con repunte laboral esperanzador

Reclutamientos, vacantes y envíos a empresas reactivan el empleo en Matamoros, ofreciendo nuevas oportunidades a familias afectadas por meses de desempleo

  • 12
  • Mayo
    2026

Matamoros arranca mayo con un aire distinto. En medio de meses complicados para el bolsillo de muchas familias, este martes comenzó con movimiento, oportunidades y, sobre todo, esperanza para quienes siguen en la búsqueda de trabajo.

Desde temprana hora, decenas de personas afiliadas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) fueron enviadas a distintas empresas, marcando un inicio de jornada que no solo significó actividad, sino también la posibilidad real de reincorporarse al mercado laboral.

IMG_9500.jpeg

Las instalaciones del sindicato también se convirtieron en punto clave, con jornadas de reclutamiento abiertas tanto para hombres como para mujeres. Ahí mismo, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) brindó atención directa a quienes buscan una oportunidad, ofreciendo diversas vacantes en distintos sectores.

Este movimiento no pasa desapercibido. En una ciudad donde el desempleo ha golpeado con fuerza en los últimos meses, los primeros días de mayo empiezan a dibujar un panorama más alentador. Poco a poco, la dinámica laboral parece reactivarse.

IMG_9498.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_12_at_2_11_31_PM_96a90f3936
El arte de endulzar el mundo con la repostería
20260512_114229_a0a609c27a
CEDES Altamira busca reinserción social de internos con oficios
Whats_App_Image_2026_05_12_at_3_37_02_PM_db2d2cecbb
Esperan negocios por $81 millones en sector construcción
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_13_T141028_439_488f3ad081
Karol G será reconocida en los AMA con premio histórico
alumnos_escuela_calendario_a55da6fcfa
Defienden maestros de Coahuila cumplir con el calendario escolar
EH_UNA_FOTO_2026_05_13_T135723_737_4d1afbe5ec
Flotilla internacional relanza misión a Gaza con 54 barcos
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×