Matamoros inicia mayo con repunte laboral esperanzador

Matamoros arranca mayo con un aire distinto. En medio de meses complicados para el bolsillo de muchas familias, este martes comenzó con movimiento, oportunidades y, sobre todo, esperanza para quienes siguen en la búsqueda de trabajo.

Desde temprana hora, decenas de personas afiliadas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) fueron enviadas a distintas empresas, marcando un inicio de jornada que no solo significó actividad, sino también la posibilidad real de reincorporarse al mercado laboral.

Las instalaciones del sindicato también se convirtieron en punto clave, con jornadas de reclutamiento abiertas tanto para hombres como para mujeres. Ahí mismo, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) brindó atención directa a quienes buscan una oportunidad, ofreciendo diversas vacantes en distintos sectores.

Este movimiento no pasa desapercibido. En una ciudad donde el desempleo ha golpeado con fuerza en los últimos meses, los primeros días de mayo empiezan a dibujar un panorama más alentador. Poco a poco, la dinámica laboral parece reactivarse.





Comentarios