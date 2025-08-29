Cerrar X
Aseguran_en_Tamaulipas_media_tonelada_de_droga_oculta_en_tarimas_44f7f9c782
Tamaulipas

Aseguran en Tamaulipas media tonelada de droga oculta en tarimas

El Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de metanfetamina que ocultaba más de 531 kilos de droga sintética en Nuevo Laredo

  • 29
  • Agosto
    2025

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de metanfetamina que ocultaba más de 531 kilos de droga sintética en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante una inspección preventiva en una estación de ferrocarril. 

El hallazgo ocurrió en un contenedor que se dirigía de San Luis Potosí hacia Arkansas, Estados Unidos, y fue detectado gracias al trabajo conjunto de los agentes y un binomio canino.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los elementos encontraron 20 tarimas con piedra que en su interior ocultaban 720 paquetes de metanfetamina.

Aseguran en Tamaulipas media tonelada de droga oculta en tarimas

Las autoridades federales informaron que el valor de la droga asegurada asciende a $144 millones de pesos, lo que representa una significativa afectación económica para los grupos delictivos involucrados.

El cargamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes.

Aseguran en Tamaulipas media tonelada de droga oculta en tarimas


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Bloquean_CEDES_llamadas_para_frenar_extorsiones_desde_los_penales_e7a28af1c4
Bloquean CEDES llamadas para frenar extorsiones desde los penales
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T173901_304_21cdc69be9
Llegarán 6 unidades híbridas de transporte público a Victoria
b74f2c71_d11e_41fe_b1b7_55388a407a85_056caf3f3b
Ofertan cerca de 800 empleos en feria laboral en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T112916_072_00d1579d41
Vigilan dos posibles formaciones de ciclones en el Pacífico
AP_25242556124571_793dba6c0b
Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en Saná
AP_25242189069993_3ca8550bfa
Juez de EUA bloqueos deportaciones rápidas de migrantes
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
publicidad
×