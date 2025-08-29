Aseguran en Tamaulipas media tonelada de droga oculta en tarimas

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de metanfetamina que ocultaba más de 531 kilos de droga sintética en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante una inspección preventiva en una estación de ferrocarril.

El hallazgo ocurrió en un contenedor que se dirigía de San Luis Potosí hacia Arkansas, Estados Unidos, y fue detectado gracias al trabajo conjunto de los agentes y un binomio canino.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los elementos encontraron 20 tarimas con piedra que en su interior ocultaban 720 paquetes de metanfetamina.

Las autoridades federales informaron que el valor de la droga asegurada asciende a $144 millones de pesos, lo que representa una significativa afectación económica para los grupos delictivos involucrados.

El cargamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes.





Comentarios