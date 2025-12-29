Podcast
Tamaulipas

Reynosa condona recargos del predial hasta el 31 de diciembre

Predial de Reynosa otorgará 100% de condonación en recargos hasta el 31 de diciembre a las 14:00 horas. Desde enero solo habrá 15% de descuento

  • 29
  • Diciembre
    2025

La Oficina del Impuesto Predial del municipio de Reynosa informó que brindará atención a los contribuyentes hasta el próximo 31 de diciembre a las 14:00 horas, ofreciendo durante ese periodo el 100 por ciento de condonación en recargos a quienes presenten adeudos.

La dependencia precisó que el día 1 de enero las oficinas permanecerán cerradas, y que a partir del 2 de enero se reanudará la atención al público, aunque ya no se aplicará el beneficio de condonación de recargos.

En enero y febrero únicamente se otorgará un 15 por ciento de descuento a los contribuyentes cumplidos que realicen su pago en tiempo y forma.

El director de Predial y Catastro, Héctor Adrián López, explicó que esta medida fue autorizada a solicitud del presidente municipal con el objetivo de apoyar la economía de las familias.

“Tenemos hasta el día 31 la condonación de recargos en el impuesto predial. Ese día estaremos trabajando hasta las dos de la tarde, por lo cual invitamos a la ciudadanía a que acuda y aproveche estos descuentos”, señaló el funcionario.

Asimismo, informó que a partir del inicio del próximo año se aplicará un ajuste del 10 por ciento en el monto del impuesto, autorizado por el Congreso del Estado.

“El día primero estará cerrado y el día dos, que es el primer día hábil del mes, estaremos laborando y solicitando a la población que pague con el descuento del 15% que se da en enero y febrero. Va a haber un ajuste del 10%, pero pagando con el 15% terminarían pagando menos de lo que está programado”, explicó.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para que aproveche los beneficios vigentes antes del cierre del año y eviten recargos adicionales en el próximo ejercicio fisca


