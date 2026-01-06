Cedes Victoria invita a la población a adquirir Rosca de Reyes

En el marco del Día de Reyes, personas privadas de la libertad (PPL) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria elaboran roscas tradicionales y rellenas que pueden ser adquiridas por la ciudadanía en la tienda ubicada al exterior del centro penitenciario.

Eduardo, quien desde hace aproximadamente un año trabaja en la panadería del CEDES, explicó que la elaboración de las roscas se realiza de manera simultánea a la producción diaria de más de 800 piezas de pan destinadas al desayuno de la población interna.

Debido a la alta demanda, las jornadas de trabajo han comenzado desde las 04:00 horas durante los últimos tres días.

Variedad de roscas

Además de las roscas tradicionales, este 2026 se ofrecen piezas rellenas con crema lechera, cajeta y chocolate, entre otros ingredientes. .

Las personas interesadas pueden solicitar más información al número telefónico 834 312 4454.

El proceso inicia con el batido manual de la masa, que toma alrededor de 25 minutos por cada 12 kilogramos, seguido de un reposo de aproximadamente 40 minutos.

Posteriormente se preparan los ingredientes como el acitrón, la fruta, las pastas y el membrillo. Una vez armadas, las roscas se hornean durante cerca de media hora.

Capacitación y reinserción

Para Eduardo, este es su segundo año participando en la elaboración de roscas de Reyes.

Aunque ya contaba con conocimientos previos, señaló que ha perfeccionado su técnica gracias a los cursos impartidos con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el ITACE.

Las autoridades destacaron que la compra de estas roscas contribuye a la economía familiar de las PPL y fortalece su proceso de reinserción social, uno de cuyos ejes principales es la capacitación y la integración al mercado laboral.





Comentarios