Club Rotario Reynosa anuncia campaña contra la diabetes

Con más de 25 años de servicio a la comunidad, el Club Rotario Reynosa realizó la entrega de prótesis de miembros inferiores a personas que han enfrentado amputaciones, como parte de su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta ocasión, fueron entregadas 13 prótesis a igual número de beneficiarios que habían solicitado este tipo de apoyo. Sin embargo, detrás de cada entrega hay una historia marcada por la diabetes, una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de amputaciones en la región.

“En esta ocasión vamos a hacer una entrega de 13 prótesis para personas que lo han solicitado este tipo de aparatos. Lo importante es por qué, dónde está la razón de esto: es la famosa diabetes. Lamentablemente, la gran mayoría así es”, expresó Marcos Olivares, presidente del Club Rotario Reynosa.

Entre los beneficiados se encuentra María Magdalena Ayala Cavazos, quien compartió su experiencia como paciente diabética, haciendo un llamado a la población a no ignorar los síntomas de esta enfermedad silenciosa.

“Sinceramente, como no se siente nada con esta enfermedad, fue de repente. Es muy silenciosa. Te sale en la planta del pie alguna ampolla, uno piensa que es una ampolla, pero es una úlcera diabética. Entonces ya no te das cuenta, caminas y sangra, se revienta, y es hasta cuando te das cuenta”, relató.

A lo largo de su trayectoria, el Club Rotario Reynosa ha invertido más de 21 millones de pesos en la adquisición de prótesis que se reemplazan periódicamente según las necesidades de los pacientes. En su siguiente etapa, la organización planea enfocarse en la prevención de la diabetes y sus complicaciones mediante campañas en coordinación con el Sistema DIF Reynosa y el Ayuntamiento.

“El próximo año Rotario vamos a hacer un programa muy importante que vamos a llevar a cabo precisamente junto con el DIF y el Ayuntamiento. Vamos a buscar campañas de prevención, de tal manera que esto no suceda y que la gente no caiga en esos problemas de salud”, anunció Olivares.

Por su parte, la presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Reynosa, Alejandra Yelitza Garza, agradeció al Club Rotario por su labor altruista y por impulsar acciones que transforman vidas.

“Cada prótesis que hoy se entrega representa una segunda oportunidad, símbolo de que en Reynosa creemos en la inclusión y en el poder de unirnos para servir a los demás. Desde el Sistema DIF Reynosa seguiremos trabajando de la mano del gobierno municipal y de aliados tan generosos como Rotary para seguir transformando vidas y construir una comunidad en donde nadie se quede atrás”, expresó.

El Club Rotario Reynosa reafirma así su compromiso con el servicio social y con la salud pública, orientando sus esfuerzos hacia la prevención y la atención oportuna de enfermedades que afectan a cientos de familias en la frontera.

Comentarios