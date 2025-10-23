Cerrar X
Tamaulipas

Consideran riesgo por falta de barras de contención en carreteras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estableció diversos reglamentos para instalar seguridad en carreteras federales y estatales

  • 23
  • Octubre
    2025

La falta de barras de contención en carreteras federales y estatales es un problema grave que pone en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros. 

Estas estructuras metálicas están diseñadas para evitar que los vehículos se salgan de la carretera y sufran impactos graves, pero en muchos casos, no están presentes o no son lo suficientemente seguras.

Una solución innovadora es la instalación de estructuras metálicas que se colocan al frente de la barra de contención, las cuales ayudan a evitar partir en dos a los vehículos que impactan contra ellas, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones y muertes. 

Estas estructuras están diseñadas para absorber el impacto y dirigir el vehículo hacia un lugar seguro, evitando que se salga de la carretera o choque con obstáculos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha establecido normas y reglamentos para la instalación de barras de contención y estructuras de seguridad en carreteras federales y estatales. 

Según el artículo 4.3 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Carreteras y Calles, las barras de contención deben ser instaladas en áreas con alto riesgo de accidentes, como curvas cerradas, pendientes pronunciadas y zonas con obstáculos.

"Las barras de contención deben ser diseñadas y construidas para absorber el impacto de los vehículos y dirigirlos hacia un lugar seguro."

Es fundamental que las autoridades responsables de la infraestructura vial tomen medidas para instalar estas estructuras de seguridad en las carreteras federales y estatales, y que se cumplan con las normas y reglamentos establecidos por la SICT. 

La seguridad vial es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que las carreteras sean seguras y accesibles para todos.


