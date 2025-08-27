Cerrar X
Tamaulipas

Cuatro personas más involucradas en caso del Grupo Fugitivo

La Fiscalía de Tamaulipas informó que otros implicados participaron en la sustracción de instrumentos y ocultamiento de evidencias

  • 27
  • Agosto
    2025

Con relación a los hechos ocurridos en Reynosa, con la privación de la libertad y posteriormente la privación de la vida de los cinco integrantes del Grupo Musical Fugitivo, el fiscal general de Justicia Irving Barrios Mojica informó que continúan las investigaciones y que al menos existen cuatro personas más que están vinculadas con estos hechos ocurridos en mayo de 2025, que consternaron a la sociedad tamaulipeca y a la música a nivel nacional.

“Sin embargo, hay investigaciones que nos permiten definir que existen otras personas relacionadas, al menos cuatro que hemos mencionado, y hay cinco que han salido en las investigaciones para ver el grado de participación”, dijo el fiscal.

Barrios Mojica refirió que las cuatro personas involucradas no tuvieron participación de manera directa en la privación de la libertad y lo que se tiene del modus operandi, en lo que se refiere a la privación de la vida, pero sí participaron en la sustracción de los instrumentos y en la desaparición de algunas evidencias.

“Entonces hubo otras personas que participaron y también la acción de la justicia va sobre esas personas y las investigaciones son tendientes en ese sentido”, explicó.

El 25 de mayo de 2025, cinco integrantes del Grupo Fugitivo fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados; se trata de Francisco Xavier, Víctor Manuel, José Francisco, Livan Edyberto y Nemesio Antonio. Sus cuerpos fueron hallados sin vida el 29 de mayo de 2025.


