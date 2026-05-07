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Tamaulipas

Persisten necesidades de apoyo a migrantes en Reynosa

Persisten apoyos humanitarios para migrantes en Reynosa, principalmente para personas deportadas de Estados Unidos que requieren albergue, orientación y ayuda

  • 07
  • Mayo
    2026

El representante nacional de la Red Franciscana de Atención a Migrantes realizó una breve visita a la ciudad de Reynosa, donde confirmó que, aunque el flujo migratorio ya no es tan elevado como en años anteriores, la necesidad de apoyo humanitario continúa presente en la frontera.

Explicó que actualmente muchos de los migrantes que llegan a la ciudad son personas deportadas desde Estados Unidos, quienes en varios casos no cuentan con recursos para regresar a sus países o estados de origen.

Ante esta situación, señaló que las redes de apoyo continúan trabajando mediante donativos y la colaboración de iglesias, con el objetivo de brindar ayuda a este sector vulnerable de la población migrante.

Fray David Albarrán Rebollar, coordinador de la Red Franciscana para Migrantes en México, comentó que “la población migrante sigue estando presente en Reynosa, aunque la necesidad de hospedaje y albergue ha disminuido en comparación con otros años”.

Mantienen activos centros de atención en Reynosa

Agregó que continúan llegando personas deportadas, desplazados internos y migrantes que requieren apoyo para integrarse a la sociedad, por lo que consideró importante mantener activos los centros de atención y acompañamiento para este sector.

También destacó que espacios como Oasis ayudan a responder a las necesidades de la población en movilidad, brindando orientación y canalización en distintos temas a quienes permanecen en esta zona fronteriza.

Llaman a fortalecer acciones solidarias

El representante franciscano hizo un llamado principalmente a los fieles católicos para participar de manera activa en las pastorales dedicadas a la atención de migrantes, subrayando la importancia de fortalecer las acciones solidarias en favor de quienes atraviesan por situaciones complicadas lejos de sus lugares de origen.


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