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Tamaulipas

Amenaza de tiroteo activa protocolos en CETis 71 de Reynosa

Martha Reyna Martínez, directora del CETis 71, explicó que “la amenaza estaba dirigida a profesores y guardias de seguridad del plantel”

  • 07
  • Mayo
    2026

Lamentablemente, el reto viral conocido como “tiroteo mañana” continúa generando preocupación e indignación entre la sociedad. En esta ocasión, la situación se presentó entre alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 71, ubicado en la colonia Bermúdez de Reynosa, donde las autoridades escolares dieron parte de inmediato a las instancias correspondientes.

Martha Reyna Martínez, directora del CETis 71, explicó que “la amenaza estaba dirigida a profesores y guardias de seguridad del plantel”, por lo que de manera inmediata se notificó a las autoridades superiores, así como a las mesas de paz, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Estatal y al sistema de emergencias 911.

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En caso de comprobarse que el o los responsables son mayores de edad, podrían enfrentar consecuencias legales graves. Las investigaciones ya se encuentran en curso y el plantel decidió no suspender clases, pese a que presuntamente esa habría sido la intención detrás de la amenaza.

Por el contrario, la situación provocó la activación de la denominada operación mochila dentro de la institución, como parte de los protocolos preventivos implementados para reforzar la seguridad entre la comunidad estudiantil.

En ese sentido, Martha Reyna Martínez comentó que “desde las seis de la mañana participaron padres de familia, maestros, directivos y personal de apoyo en la revisión de útiles escolares”, señalando que estas acciones forman parte de los protocolos previamente informados a estudiantes y tutores.

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Aunque esta medida generó críticas entre algunos sectores, la persona que difundió la amenaza permanece en el anonimato, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de un hecho que va más allá de una simple travesura.

La directora del plantel agregó que “desde la noche anterior las corporaciones de seguridad comenzaron a realizar rondines en la escuela”, destacando que hasta el momento no se había registrado ninguna incidencia y que los protocolos de revisión y vigilancia continuarían activos durante la jornada escolar.


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