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Tamaulipas

Impulsan actividades religiosas comercio en Reynosa

La Canaco local destacó que los eventos en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe son clave para mantener activos a los comercios de la zona centro

  • 06
  • Abril
    2026

Al no ser Reynosa un destino de playa u otro atractivo turístico tradicional, son las actividades religiosas y de peregrinación las que logran atraer a miles de visitantes.

Así lo reconoció el director de la Canaco local, quien destacó que los eventos en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe son clave para mantener activos a los comercios de la zona centro.

Al respecto, Roberto Cruz explicó que estos espacios generan una importante movilidad durante la temporada.

“Los principales centros religiosos y sobre todo los que tienen un carácter tradicional, generan mucha movilidad. En el caso de Reynosa, con motivo de la Semana Santa, hay una gran movilidad en las iglesias; en el caso de Reynosa es la Concatedral, hay una gran afluencia de gente que visita nuestra ciudad”, expresó.

Como parte de los esfuerzos para incentivar la economía local, el representante empresarial invitó a visitantes de municipios cercanos a acudir a los balnearios y recorrer los distintos comercios de la ciudad.

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En ese sentido, destacó que Reynosa también funciona como un punto de atracción regional.

“Además, todos nuestros recreativos, los balnearios que existen en la ciudad ya están recibiendo a muchos visitantes locales y regionales. También hay que decir que Reynosa es un punto de visitantes regionales en los municipios aledaños que aprovechan el descanso para visitar la ciudad por motivo de compras o por motivos de los centros recreativos de nuestra región”, señaló.

Indicó que aún se realiza un balance sobre la derrama económica, la cual a nivel nacional se estima en alrededor de 300 millones de pesos durante este periodo vacacional.

Mientras tanto, en la frontera de Reynosa continúa vigente el programa “Vacaciones en tu ciudad”.

Finalmente, explicó que este programa busca incentivar la actividad turística local mediante promociones en el sector hotelero.

“El programa de 'Vacaciones en tu ciudad' consiste en que, por ejemplo, el sector hotelero tiene descuentos de hasta el 50% para que las familias que no salgan de la ciudad y quieran pasar un fin de semana o unos dos o tres días en alguna de las instalaciones de nuestros hoteles, puedan tener tarifas con un descuento preferencial”, concluyó.


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