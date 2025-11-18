Cerrar X
Tamaulipas

Denuncian invasión de Defensa de EUA en playa Bagdad

Un grupo de EUA puso estacas y letreros de 'área restringida' en territorio mexicano, lo que movilizó al Ejército y generó preocupación ambiental y de soberanía

  • 18
  • Noviembre
    2025

Un grupo de estadounidenses a bordo de una lancha arribó a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, y colocó señalamientos para marcar el área como zona restringida y prohibida.

El colectivo Conibio Global dio a conocer estos hechos y de inmediato solicitaron la presencia de elementos del Ejército Mexicano.

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, manifestó que detectaron la presencia de personas procedentes de Estados Unidos, quienes ingresaron a territorio mexicano a través del cruce del Río Bravo en una embarcación.

"Estas personas procedieron a instalar varias estacas metálicas con señalamientos de ‘Área Restringida', presuntamente pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos", dijo el activista.

Los letreros colocados indican que dicha zona ha sido declarada restringida por autoridad del comandante, con base en una directiva del Secretario de Defensa estadounidense y en disposiciones de la Ley de Seguridad Interna de 1950, prohibiendo la entrada no autorizada.

"Sin embargo, las estacas fueron instaladas en territorio mexicano, específicamente en la boca del Río Bravo, incluyendo seis señalamientos, algunos de los cuales quedaron colocados dentro del mar, por lo que hacemos del conocimiento público esta situación y notificamos inmediatamente a las autoridades mexicanas correspondientes".

Ibarra manifestó que esta zona forma parte de un espacio ecológicamente sensible donde, mediante sus monitoreos, han documentado la presencia de manatíes que han ingresado al río Bravo, cocodrilos, aves migratorias y residentes, algunas catalogadas en estatus de riesgo o peligro de extinción.

"Esta área es fundamental para el seguimiento de fauna silvestre en el corredor costero del Golfo de México, por lo que la instalación de estos señalamientos por parte de personas estadounidenses dentro de territorio nacional genera preocupación debido a las implicaciones ambientales y jurisdiccionales que representa".

Expresó que Conibio Global retiera el compromiso con la protección de la biodiversidad, el respeto a la soberanía nacional y la colaboración con las instituciones mexicanas para garantizar la integridad de los ecosistemas costeros y marinos.

Retiran señalamientos

Elementos del Ejército Mexicano y Marina se encargaron de retirar los señalamientos que los sujetos colocaron sin autorización.

Imágenes captadas por Conibio Global muestran al menos a cuatro personas que entraron por la boca del río Bravo para llegar a Playa Bagdad, donde colocaron los señalamientos.

Trascendió que podría tratarse de personal de la empresa SpaceX a fin de evitar que ambientalistas y colectivos tengan acceso durante los despegues de la nave Starship, aunque hasta el momento no hay una versión oficial.


