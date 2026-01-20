Fiscal estatal responde sobre presunta desaparición de tráileres
Eduardo Govea, abordó los cuestionamientos de la presunta desaparición ocho tráileres, asegurando que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia
El fiscal general de justicia, Eduardo Govea Orozco, abordó los cuestionamientos relacionados con la presunta desaparición de un convoy de al menos ocho tráileres, registrada la semana pasada en el tramo carretero Matamoros-Victoria. Govea Orozco aseguró que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia al respecto.
“Es algo que se está buscando verificar, pero hasta el momento no existe ninguna denuncia. Además, los familiares de los operadores de dichas unidades no han acudido ante la fiscalía”, señaló el fiscal.
Al insistir sobre el tema, Govea Orozco reconoció que se puede iniciar una investigación de oficio, “claro, a partir de información objetiva que se obtenga respecto de esta nota”, explicó.
El fiscal también mencionó que hay información sobre un empresario que ha señalado la desaparición de los ocho tráileres que transportaban mercancías y vehículos. Sin embargo, reiteró que no se cuenta con una denuncia formal sobre estos hechos.
“Entonces, se tomarían algunas medidas para corroborar esta información a través de esas personas que están señalando”, concluyó el fiscal.
