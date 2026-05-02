Trump imita a Claudia Sheinbaum durante cena privada en Florida

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e imitó su voz al reafirmar su postura sobre el uso del nombre "Golfo de México", un tema que ha generado polémica política y diplomática entre ambos países.

Trump habló este viernes, durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches celebrada en Florida: “Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet”.

Con su bella voz me ha dicho: ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí voy a hacerlo, le respondí”.

En una mala traducción del español, Trump dijo “presidento, presidento”.

Los asistentes a la cena, empresarios, funcionarios e invitados selectos, rieron al comentario del republicano.

Trump retomó la polémica sobre el nombre del Golfo de México, que había reactivado en enero de 2025, cuando el presidente estadounidense planteó públicamente la posibilidad de referirse a la zona como “Golfo de América” en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos.

La propuesta provocó un rechazo inmediato del gobierno mexicano liderado por Sheinbaum, que defendió la denominación histórica del golfo y advirtió que no aceptará cambios unilaterales sobre su nombre en foros internacionales o mapas oficiales.

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