Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T142238_651_216f86b31e
Tamaulipas

DIF Reynosa entrega útiles escolares a cientos de niños

Como parte de la campaña 'Reto Útil', cientos de niños y niñas de Tamaulipas fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares por el DIF municipal

  • 26
  • Agosto
    2025

Cientos de niños y niñas de esta ciudad fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares organizada por el DIF municipal en el auditorio municipal, como parte de la campaña “Reto Útil”.

El programa permitió reunir artículos escolares a través de centros de acopio instalados en distintos puntos de Reynosa, lo que facilitó que las donaciones de la ciudadanía llegaran directamente a familias en situación de necesidad, apoyando el inicio del nuevo ciclo escolar.

Durante la ceremonia, la directora del DIF municipal, Gabriela Margarita Rosas Blanco, reconoció el esfuerzo de quienes participaron en la colecta.

Aseguró que la suma de voluntades refleja que en Reynosa nadie camina solo y que la solidaridad permite formar un gran equipo dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan.

Rosas Blanco destacó que, aunque en muchos casos la colaboración ciudadana puede pasar desapercibida, esta vez su impacto fue evidente al beneficiar a cientos de familias.

Agregó que la mayor recompensa para los padres será ver a sus hijos crecer con valores, educación y mejores oportunidades, resultado del apoyo recibido.

El DIF municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan a las familias reynosenses, al tiempo que subrayó que la participación ciudadana es esencial para abrir mejores horizontes a la niñez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_22_27_PM_22ff2e75f9
Entregará Raúl Cantú 15,000 paquetes de útiles escolares
EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T172820_207_b4f7908ab5
DIF Ramos Arizpe acerca servicios y atención médica a San Ignacio
Reportan_incremento_del_200_en_ventas_por_regreso_a_clases_4a322fc0f0
Reportan incremento del 200% en ventas por regreso a clases
publicidad

Últimas Noticias

deportes_daniil_medvedev_cedcf0321c
US Open multa a Medvedev con $42,500 por conducta antideportiva
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_35_17_PM_2dbb091b96
Cuatro personas más involucradas en caso del Grupo Fugitivo
AP_25239737589588_983e093442
Exgobernadora de PR se declara culpable de financiamiento ilegal
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
policia_eleccion_judicial_25107a009d
Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago
publicidad
×