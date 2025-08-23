Dra. María Felicia visita el CENDI de Ciudad Madero

La presidenta honoraria del voluntariado de Petróleos Mexicanos (Pemex), Dra. María Felicia Jiménez Lavie, realizó una visita al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de Ciudad Madero, como parte de las actividades que desarrolla este grupo multidisciplinario en apoyo a la niñez.

Durante el recorrido, la Dra. Jiménez Lavie convivió con el personal docente y administrativo, además de participar en dinámicas con las niñas y niños del plantel, entre ellas la lectura de cuentos.

En el evento, el voluntariado de Pemex entregó un juego de jardín destinado a fortalecer las actividades recreativas de los menores, quienes diariamente reciben atención integral en estas instalaciones.

Los Centros de Desarrollo Infantil de Pemex están diseñados como espacios seguros, con personal especializado que ofrece servicios educativos, nutricionales y médicos, enfocados en el bienestar y pleno desarrollo de los hijos de trabajadores de la empresa productiva del Estado.

Con acciones como esta, Pemex refrenda su compromiso con la educación, la salud y la tranquilidad de sus empleados, promoviendo entornos que favorecen el crecimiento integral de la niñez.





