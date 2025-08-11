Empresas mexicanas deberán acatar 'Ley Silla' antes de diciembre

Fue el pasado 17 de julio cuando se dio a conocer que las empresas en México deberán cumplir con los lineamientos de la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral, especialmente para quienes desempeñan sus labores de pie.

La disposición obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y permitir descansos periódicos. Sobre su aplicación, Claudia Yazmín Villarreal Vásquez, directora de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, explicó que las comisiones de seguridad y salud de cada centro laboral deberán realizar un análisis individual para determinar los tiempos de descanso que correspondan a cada trabajador, considerando el tipo de labor que realiza y su estado de salud.

La ley también establece que las sillas deberán cumplir con características específicas: contar con respaldo, reposabrazos, soporte lumbar, ajuste de altura y permitir que los pies queden apoyados en el piso y las rodillas en posición cómoda.

Pese a ello, existe inquietud en el sector empresarial. Antonio, empresario local, señaló que la medida podría reducir las jornadas a 35 horas semanales, debido a que se sumaría un mínimo de una hora diaria de descanso a la reciente reforma que limita las jornadas a 40 horas semanales. “Ahorita todavía no está muy claro. Por ahora es voluntario si se otorga algún descanso extra a los trabajadores; ya sería que cada empresa lo determine, pero sí impacta en el tiempo efectivo de trabajo”, comentó.

La “Ley Silla” aplica principalmente a trabajadores que realizan tareas de pie durante largas jornadas, como en tiendas, supermercados, restaurantes, servicios de atención al cliente o labores en campo. Los trabajadores podrán denunciar el incumplimiento de manera presencial o anónima, y la falta de cumplimiento acarreará multas.

Villarreal Vásquez precisó que las empresas tienen hasta diciembre para adquirir las sillas necesarias o habilitar espacios adecuados y cómodos como zonas de descanso. En caso contrario, la Secretaría del Trabajo iniciará inspecciones y aplicará sanciones. “Debe existir un lugar de descanso con sillas adecuadas que cumplan con los lineamientos establecidos, ya sea en el mismo espacio de trabajo o en un área destinada específicamente para ello”, puntualizó.

