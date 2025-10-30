En Reynosa, ocho de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros

En el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con esto, Reynosa encabeza la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en Tamaulipas, con un 81.1% de sus habitantes que consideran vivir en un entorno peligroso.

Además, se ubica en el sexto lugar nacional de ciudades con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes.

Esto tiene su origen en delitos que van al alza como, por ejemplo, las desapariciones de personas que han crecido vertiginosamente y de lo cual El Horizonte ha dado cuenta esta semana.

La ENSU posiciona a Reynosa entre las ciudades con peor percepción de seguridad en todo México, junto con urbes como Culiacán, Sinaloa; Ecatepec, Estado de México; Uruapan, Michoacán; Tapachula, Chiapas, y Ciudad Obregón, Sonora.

Según el reporte, ocho de cada 10 ciudadanos entrevistados señalan que los índices de violencia y criminalidad han afectado de forma directa su vida cotidiana.

La ENSU advierte que la inseguridad no solo afecta a los sectores con mayor poder adquisitivo, sino también a obreros, empleados de la industria maquiladora, maestros, estudiantes y comerciantes, quienes aseguran temer por su integridad ante los constantes robos, asaltos y secuestros.

El tema de la inseguridad fue motivo de cuestionamientos directos al presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, durante un reciente encuentro con estudiantes de la Universidad Tamaulipeca, quienes lo responsabilizaron por la falta de resultados en materia de seguridad.

Peña Ortiz respondió que la seguridad pública no depende directamente del municipio, sino del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, a través de corporaciones como la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y las policías ministeriales y de proximidad. No obstante, aseguró que su administración ha destinado recursos para apoyar las necesidades operativas de dichas corporaciones.

Déficit de elementos y delitos recurrentes

El alcalde reconoció que Reynosa cuenta con solo 380 elementos policiales, cifra muy por debajo del promedio necesario para atender la densidad poblacional, que requeriría alrededor de mil. De acuerdo con sus declaraciones, los delitos de mayor incidencia son el robo de vehículos, los asaltos a comercios y los robos a casa habitación, aunque ciudadanos y colectivos aseguran que la situación es más grave, debido a los casos de secuestro, desaparición forzada y homicidios no esclarecidos.

Percepción en aumento

La ENSU subraya que el índice de percepción de inseguridad en Reynosa se ha mantenido al alza durante los últimos tres años, mientras que en otras ciudades de Tamaulipas, como Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, los niveles de percepción han disminuido.

El estudio también aclara que los datos no miden el número de delitos cometidos, sino la percepción ciudadana respecto al clima de seguridad, la cual se basa en experiencias directas o indirectas con la violencia.

