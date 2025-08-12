Entregan 150 actas de doble nacionalidad a menores migrantes

En una acción que busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios básicos, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), otorgó 150 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de madres y padres tamaulipecos.

El titular del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, encabezó la entrega junto con el respaldo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Cabe señalar que la iniciativa es parte de la política pública impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, centrada en la protección y promoción de los derechos humanos de la comunidad migrante.

El Programa de Doble Nacionalidad reconoce oficialmente la ciudadanía mexicana de los menores nacidos en el extranjero, brindándoles identidad jurídica plena en México.

Esto les permite acceder a educación, servicios de salud, programas sociales y, en el futuro, ejercer su derecho al voto.

Rodríguez Alvarado destacó que el trámite es completamente gratuito, lo que representa un alivio económico para familias que suelen enfrentar altos costos y trámites burocráticos en este proceso.

Durante el evento, el titular del ITM afirmó que esta entrega “representa mucho más que un documento legal; es un acto de justicia social y un reconocimiento a la identidad mexicana de nuestras niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero. Con este trámite, abrimos puertas y eliminamos barreras. Estamos construyendo un puente entre su origen y su presente, entre Tamaulipas y los Estados Unidos".

También agradeció al gobernador por su “visión humanista” y por priorizar en la agenda estatal programas que fortalezcan la inclusión y los derechos de las y los migrantes.

