Entregan 150 actas de doble nacionalidad en Tamaulipas

Este jueves se entregaron 150 actas de doble nacionalidad a 150 niñas y niños que nacieron en Estados Unidos, pero viven en México y sus padres son mexicanos.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, explicó que los beneficiados requieren de esta documentación principalmente para continuar con sus estudios y para acceder a algunas becas.

La entrega de documentos se hizo durante una ceremonia oficial en las oficinas del Instituto Tamaulipeco del Migrante, ubicadas en la Colonia Madero.

“Estamos ahorita entregando más de 150 procedimientos de doble nacionalidad, me refiero a procedimientos porque lleva el acta americana y lleva el acta mexicana; el número de beneficiarios, pues es el mismo de las actas que estamos entregando. “Son niños nacidos en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos y lo estamos haciendo dentro de un programa implementado por el Gobierno del estado a instrucción del gobernador Américo Villarreal, y denominado Doble Nacionalidad”, precisó el director.

Es la cuarta entrega que se realiza este año en el estado, y en los próximos días se hará en Matamoros y en Reynosa, para completar más de 800 actas en todo Tamaulipas.

El trámite es gratuito y también es complicado, porque implica hacer el apostille, traducciones con perito oficial, inscripciones en el Registro Civil, entre otros requisitos, que particularmente tendría un costo de $30 a $50 mil pesos por cada trámite, pero el instituto lo realizó sin costo para el beneficiado.

El funcionario invitó a las personas que necesite este tipo de trámite, a registrarse en el programa Doble Nacionalidad.

“Seguimos trabajando, invitamos a la población de Nuevo Laredo que tengan la condición de un niño, un hijo nacido en Estados Unidos, se acerque al Instituto del Migrante para poder recibir el beneficio de este programa Doble Nacionalidad. “Es muy importante que los niños regularicen su condición de mexicanos, porque les habilita sus derechos para acceder a los programas sociales, para acceder a la beca Rita Cetina, para continuar estudiando en igualdad de condiciones”, declaró.

También podrán desarrollarse en Estados Unidos o desarrollarse en México, como ellos lo decidan, pero es importante que tengan plenamente garantizada su identidad.

“No hay muchas gentes que se dediquen o que lo puedan resolver profesionalmente, además de que es muy caro, nos han informado que los costos andan entre $30 y $50 mil pesos por cada uno de los trámites, aquí es absolutamente gratuito. “Laredo tiene una gran presencia de niños nacidos en Estados Unidos que ya están estudiando aquí, pero que se les puede complicar la continuidad educativa a nivel ya de preparatoria, y requieren de la doble nacionalidad”.

