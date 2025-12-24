Podcast
Tamaulipas

Escasa respuesta al descuento en recargos del predial en Reynosa

Pocos contribuyentes han aprovechado el 100% de descuento en recargos del predial en Reynosa; autoridades recuerdan que en 2026 los beneficios serán menores

Muy pocos ciudadanos están aprovechando la promoción del 100 por ciento de descuento en recargos del impuesto predial que actualmente se ofrece en la Presidencia Municipal de Reynosa. 

A pesar de esta facilidad, las oficinas municipales registran una afluencia baja de contribuyentes interesados en regularizar su situación. 

Actualmente, la Presidencia Municipal opera con personal de guardia durante toda la mañana y parte de la tarde, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aprovechar este beneficio y comenzar el año 2026 sin adeudos. 

Sin embargo, autoridades municipales señalaron que la respuesta ha sido mínima en los últimos días. 

Se informó que a partir de los meses de enero y febrero, el descuento en el pago del impuesto predial será únicamente del 15 por ciento. 

Mientras que durante marzo y abril del próximo año, el beneficio se reducirá aún más, quedando solamente en un 8 por ciento de descuento. 

Ante este panorama, se exhorta a la ciudadanía a aprovechar la promoción vigente, ya que durante estos días se elimina el 100 por ciento de los recargos acumulados. 

El pago del impuesto predial puede realizarse directamente en la Presidencia Municipal de Reynosa. 

Para mayores informes, los contribuyentes pueden comunicarse al teléfono 899 932 3200.


