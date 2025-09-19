Alertan sobre Segundo Simulacro Nacional 2025

Este viernes se llevará a cabo el Segundoi Simulacro Nacional 2025.

Autoridades informaron que en esta ocasión, se enviará una alerta masiva a todos los celulares a través de un mensaje de texto con sonido.

Destacaron que los usuario no requieren de datos móviles, ni aplicaciones para recibir la misiva. Sin embargo, es necesario tener activas ciertas notificaciones en tu dispositivo, ya sea Android o Apple.

La Coordinación de Protección Civil explicó por medio de la siguiente imagen, cuales son los pasos a seguir para recibir dicha alerta.

En los dispositivos con sistema operativo Androd, solo será necesario que se activen las notificaciones de "Permitir alertas", la cual se encuentra en la sección de "Ajustes Avanzados".

Mientras que para iOS, se tienen que permitir cuatro permisos:

Alerta de Ejercicio

Alerta Extrema

Alerta Grave

Mensajes de información

De acyerdo con el comunicado, estas son las únicas modificaciones que los usuarios deben de ejecutar para recibir la alerta.

Recordemos que será este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas cuando miles de mexicanos participen en dicho simulacro.

