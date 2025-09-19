Cerrar X
Nacional

Alertan sobre Segundo Simulacro Nacional 2025

Estos son algunos de los ajustes que debes de llevar a cabo para recibir la alerta y así, ser partícipe de esta actividad que será aplicada para todo México

  • 19
  • Septiembre
    2025

Este viernes se llevará a cabo el Segundoi Simulacro Nacional 2025. 

Autoridades informaron que en esta ocasión, se enviará una alerta masiva a todos los celulares a través de un mensaje de texto con sonido.

Destacaron que los usuario no requieren de datos móviles, ni aplicaciones para recibir la misiva. Sin embargo, es necesario tener activas ciertas notificaciones en tu dispositivo, ya sea Android o Apple.

La Coordinación de Protección Civil explicó por medio de la siguiente imagen, cuales son los pasos a seguir para recibir dicha alerta.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 07.52.38.jpeg

En los dispositivos con sistema operativo Androd, solo será necesario que se activen las notificaciones de "Permitir alertas", la cual se encuentra en la sección de "Ajustes Avanzados".

Mientras que para iOS, se tienen que permitir cuatro permisos:

  • Alerta de Ejercicio
  • Alerta Extrema
  • Alerta Grave
  • Mensajes de información

De acyerdo con el comunicado, estas son las únicas modificaciones que los usuarios deben de ejecutar para recibir la alerta.

Recordemos que será este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas cuando miles de mexicanos participen en dicho simulacro.


Comentarios

Etiquetas:
