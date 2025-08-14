Intensifica Salud campaña de vacunación contra el dengue

Del 30 de julio al 12 de agosto, el gobierno de Tamaulipas, a través del Sector Salud y con el apoyo de Comités en diversas colonias, llevó a cabo una intensa jornada de visitas domiciliarias en Reynosa para reforzar la lucha contra el dengue y promover la vacunación preventiva.

Durante este periodo, las brigadas recorrieron 3 mil 514 viviendas, realizando acciones de promoción de la salud y entregando 2 mil 167 folletos informativos con medidas preventivas y orientación para la comunidad.

La Secretaría de Salud estatal hizo un llamado a la población en general para aprovechar la aplicación gratuita de vacunas contra diversos padecimientos, disponibles para todos los integrantes de la familia, con el objetivo de mantener protegida a la comunidad y prevenir enfermedades.

Las dosis se aplican de manera directa en los hogares a través de brigadas móviles, aunque también pueden solicitarse acudiendo a cualquiera de las unidades de salud en el estado.





