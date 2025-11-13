Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_4_40_40_PM_040abf9c4f
Tamaulipas

Exigen reanudar clases tras agresión a director y maestra

Madres y alumnos protestaron afuera de la primaria “La Corregidora” para pedir el regreso del director y una maestra, presuntamente agredidos.

  • 13
  • Noviembre
    2025

Madres de familia y sus hijos, se manifestaron este jueves afuera de la Escuela Primaria “La Corregidora”, ubicada en la Colonia Nueva Era, al poniente de la ciudad.

El motivo fue exigir el reinicio de clases, que están suspendidas desde el martes, y brindar su apoyo al director Francisco Javier Amaro y la maestra Yolanda, presuntamente agredidos el mismo martes por una madre de familia que irrumpió en el plantel.

Las y los alumnos fueron testigo del altercado que inició, según manifiestan, porque la mamá de una alumna de primer año reclamó que no le permitían a su hija presentar examen por adeudar cuotas escolares.

Uno de los alumnos que presenció los hechos fue Héctor, quien, con el permiso de su mamá, narró lo ocurrido.

“La señora entró a las 7:40 (de la mañana) a la dirección, la maestra Yolanda le dijo ‘cálmese por favor, espere que llegue el director’, llegó el director, le dijo ‘no me esté grabando’, la señora lo estaba grabando.

“(...) La señora empezó a golpear a la maestra, les quitó sus teléfonos, se los tiró, golpeó a una maestra embarazada, rompió una bocina y vinieron sus familiares diciéndonos, amenazándonos que nos iban a quemar nuestra escuela”, mencionó el menor de edad.

Luisa, una madre de familia, comentó que su hijo la alcanzó antes de retirarse después de dejarlo en clases, y a gritos le dijo que estaban golpeando a su maestra.

“Me dice ‘ah, están golpeando a mi maestra viejita, están golpeando a mi maestra viejita’, le digo, ¿cuál maestra viejita?, pues era la maestra Yolanda, que dice el niño que la señora la traía de las puras greñas, pues me asusté y voy allá, y sí.

“La señora estaba haciendo un desastre, estaba diciendo que no era justo de que su niña no vaya a presentar el examen, cuando yo sé que el director les pone el examen a todos los niños”, refirió.

Coincide en que la mujer destrozó la bocina escolar, adquirida por cooperación de los padres de familia, y lanzó amenazas al director y la maestra.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 4.40.40 PM.jpeg

Otra madre de familia, que pidió no publicar su nombre, comentó que ella recibió amenazas por parte de la presunta agresora o sus familiares, ya que publicó su opinión en redes sociales sobre el altercado.

“Me tomaron fotos de mi perfil y tienen en su poder fotos de mis hijas, con eso me siento agredida, me siento con mi hija amenazada porque me lo dijo, no sé si sea algún familiar o algo. Tienen en su poder las fotos de mi hija.”

“Yo realmente temo por la seguridad de mis hijas, y pues no es justo que nosotras estemos sin clases, que los niños no presenten sus exámenes por alguien hace esto”, comentó.

En la manifestación, pidieron que reinicien las clases cuanto antes, y que regresen el director y la maestra, porque son muy queridos por la comunidad escolar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_12_at_8_09_45_PM_582f3d8a26
Jueces cesados protestan y denuncian uso de fuerza en el OAJ
EH_UNA_FOTO_21a4080a9b
Alumnos homenajean a carteros y exponen carencias del oficio
EH_UNA_FOTO_2_4758455a12
'Son para prevenir': Sheinbaum justifica vallas en el Zócalo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T091602_258_cfc152d3d9
DEA coopera en decomiso de casi 14 toneladas de cocaína en Panamá
turismo_sheinbaum_crece_489183c5e5
Crece 14% turismo internacional en México en 2025: Federación
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T090918_455_a8077d54be
Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×