Exigen reanudar clases tras agresión a director y maestra

Madres de familia y sus hijos, se manifestaron este jueves afuera de la Escuela Primaria “La Corregidora”, ubicada en la Colonia Nueva Era, al poniente de la ciudad.

El motivo fue exigir el reinicio de clases, que están suspendidas desde el martes, y brindar su apoyo al director Francisco Javier Amaro y la maestra Yolanda, presuntamente agredidos el mismo martes por una madre de familia que irrumpió en el plantel.

Las y los alumnos fueron testigo del altercado que inició, según manifiestan, porque la mamá de una alumna de primer año reclamó que no le permitían a su hija presentar examen por adeudar cuotas escolares.

Uno de los alumnos que presenció los hechos fue Héctor, quien, con el permiso de su mamá, narró lo ocurrido.

“La señora entró a las 7:40 (de la mañana) a la dirección, la maestra Yolanda le dijo ‘cálmese por favor, espere que llegue el director’, llegó el director, le dijo ‘no me esté grabando’, la señora lo estaba grabando. “(...) La señora empezó a golpear a la maestra, les quitó sus teléfonos, se los tiró, golpeó a una maestra embarazada, rompió una bocina y vinieron sus familiares diciéndonos, amenazándonos que nos iban a quemar nuestra escuela”, mencionó el menor de edad.

Luisa, una madre de familia, comentó que su hijo la alcanzó antes de retirarse después de dejarlo en clases, y a gritos le dijo que estaban golpeando a su maestra.

“Me dice ‘ah, están golpeando a mi maestra viejita, están golpeando a mi maestra viejita’, le digo, ¿cuál maestra viejita?, pues era la maestra Yolanda, que dice el niño que la señora la traía de las puras greñas, pues me asusté y voy allá, y sí. “La señora estaba haciendo un desastre, estaba diciendo que no era justo de que su niña no vaya a presentar el examen, cuando yo sé que el director les pone el examen a todos los niños”, refirió.

Coincide en que la mujer destrozó la bocina escolar, adquirida por cooperación de los padres de familia, y lanzó amenazas al director y la maestra.

Otra madre de familia, que pidió no publicar su nombre, comentó que ella recibió amenazas por parte de la presunta agresora o sus familiares, ya que publicó su opinión en redes sociales sobre el altercado.

“Me tomaron fotos de mi perfil y tienen en su poder fotos de mis hijas, con eso me siento agredida, me siento con mi hija amenazada porque me lo dijo, no sé si sea algún familiar o algo. Tienen en su poder las fotos de mi hija.” “Yo realmente temo por la seguridad de mis hijas, y pues no es justo que nosotras estemos sin clases, que los niños no presenten sus exámenes por alguien hace esto”, comentó.

En la manifestación, pidieron que reinicien las clases cuanto antes, y que regresen el director y la maestra, porque son muy queridos por la comunidad escolar.

