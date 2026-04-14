Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_4c9640ba8b
Tamaulipas

Restablecen luz en Matamoros tras apagones por clima

El edil explicó que se detectaron diversos sectores donde los habitantes permanecieron sin energía eléctrica por lapsos de entre 24 y 36 horas

  • 14
  • Abril
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, informó que, si bien las fallas en el suministro eléctrico son responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con la dependencia para dar seguimiento a los apagones registrados en la ciudad.

Ayuntamiento mantiene coordinación con CFE

El edil explicó que se detectaron diversos sectores donde los habitantes permanecieron sin energía eléctrica por lapsos de entre 24 y 36 horas, debido a afectaciones provocadas por las condiciones climáticas registradas entre martes y miércoles.

Ante esta situación, indicó que su administración intervino a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de respaldar a la población mediante gestiones y coordinación directa con la CFE.

Servicio eléctrico ya fue restablecido

Granados señaló que, hasta el momento, el suministro eléctrico ha sido completamente restablecido en las colonias afectadas, luego de los trabajos realizados por la empresa encargada.

Asimismo, aseguró que se mantiene monitoreo constante para atender cualquier nuevo reporte que pudiera surgir en relación con fallas en el servicio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_15_at_09_11_58_2_a17b998500
Detienen a hombre por presunto robo en quesería de Matamoros
entrevista_EH_2026_826fa28b30
Extrabajadores acuden al SNE tras cierres de maquiladoras
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_8_de13d3b5aa
Reconoce Seguridad Pública incidencia de robos en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

apuestan_por_convertir_gasolineras_en_centros_de_negocios_f42189f11c
Apuestan por convertir gasolineras en centros de negocio
wall_street_cierra_mixto_05e5081257
Wall Street cierra mixto; indicadores con máximos históricos
image00004_1_0c690920cb
Exhorta AyD a evitar taponamientos en temporada de lluvias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×