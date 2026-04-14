Restablecen luz en Matamoros tras apagones por clima

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, informó que, si bien las fallas en el suministro eléctrico son responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con la dependencia para dar seguimiento a los apagones registrados en la ciudad.

Ayuntamiento mantiene coordinación con CFE

El edil explicó que se detectaron diversos sectores donde los habitantes permanecieron sin energía eléctrica por lapsos de entre 24 y 36 horas, debido a afectaciones provocadas por las condiciones climáticas registradas entre martes y miércoles.

Ante esta situación, indicó que su administración intervino a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de respaldar a la población mediante gestiones y coordinación directa con la CFE.

Servicio eléctrico ya fue restablecido

Granados señaló que, hasta el momento, el suministro eléctrico ha sido completamente restablecido en las colonias afectadas, luego de los trabajos realizados por la empresa encargada.

Asimismo, aseguró que se mantiene monitoreo constante para atender cualquier nuevo reporte que pudiera surgir en relación con fallas en el servicio.

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