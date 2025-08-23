Cerrar X
Tamaulipas

Gobernador Américo Villarreal reconoce a bomberos en su día

El gobernador Américo Villarreal Anaya se detuvo en este municipio fronterizo para saludar y reconocer personalmente a las y los integrantes de esta corporación

  • 23
  • Agosto
    2025

En el marco del Día del Bombero, el gobernador Américo Villarreal Anaya se detuvo en este municipio fronterizo para saludar y reconocer personalmente a las y los integrantes de esta corporación, cuya labor calificó de ejemplar y heroica.

Con gran respeto y admiración, el mandatario agradeció la entrega, vocación y valentía de quienes arriesgan su vida para proteger la de los demás, destacando que su compromiso fortalece la confianza de la ciudadanía y contribuye al bienestar social.

2fb809df-1635-4e58-a64b-e24734fd6625.jfif

“A todas y todos los bomberos y bomberas del estado, el Gobierno de Tamaulipas les externa el más profundo reconocimiento. Su labor heroica, su dedicación y su espíritu de servicio son un ejemplo que fortalece la transformación de Tamaulipas”, expresó Villarreal Anaya durante el encuentro.

El Día del Bombero se conmemora cada 22 de agosto en México, como un homenaje a quienes integran esta noble corporación y que, en situaciones de emergencia, brindan auxilio inmediato a la población.

5c2a72c2-23cb-4233-854e-6e22ff46a270.jfif


Comentarios

Etiquetas:
