Tamaulipas

Golpea a economía local de Reynosa percepción de inseguridad

En plena temporada vacacional y a pocos días del regreso a clases, los comercios registran una baja considerable en sus ventas

  • 07
  • Agosto
    2025

Luego de una serie de acontecimientos desafortunados que han elevado la percepción de inseguridad, Reynosa vuelve a experimentar un clima de tensa calma que impacta directamente en la economía local.

En plena temporada vacacional y a pocos días del regreso a clases, los comercios registran una baja considerable en sus ventas, situación que preocupa a empresarios y ciudadanos por igual.

Organismos empresariales han señalado que las cifras optimistas difundidas por las autoridades distan mucho de la realidad que viven los habitantes de la ciudad. La percepción social, aseguran, es cada vez más negativa, pese a los esfuerzos oficiales por proyectar una imagen de estabilidad.

“Ocho de cada diez ciudadanos en Reynosa se sienten inseguros”, afirmó Roberto Cruz, secretario de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), quien explicó que aunque estas cifras no siempre coincidan con los reportes oficiales, los sucesos de alto impacto registrados recientemente refuerzan ese sentimiento generalizado de miedo e incertidumbre.

El problema, además, ha trascendido fronteras. Paisanos que solían cruzar por esta ciudad en cada periodo vacacional, así como residentes del Valle de Texas, han optado por evitar Reynosa. Muchos de los que aún la visitan, lo hacen únicamente por necesidad, alertados previamente sobre la situación de violencia en la región.

Tal es el caso de Adrián Martínez, residente legal en Texas y originario de Tampico, quien señaló que desde hace un par de años ha dejado de viajar a Tamaulipas para visitar a su familia por temor a ser víctima de la delincuencia.

“Si no viniera a hacer pagos, ni me acercaba a Reynosa. Nos dicen que no vayamos porque hay mucha delincuencia”, relató.

Martínez explicó que ni siquiera se siente seguro al caminar por la ciudad.

“Te pueden quitar la cartera, el celular, las cadenas, y si vas en carro, hasta eso te quitan. Yo soy de Tampico, pero no voy porque no me siento seguro en la carretera. No hay suficiente patrullaje”, dijo.

Los comerciantes locales también han resentido esta situación. Negocios que antes recibían una alta afluencia de clientes durante el verano, hoy operan con ingresos mínimos, reflejando un panorama muy distinto al que muestran las cifras oficiales.

“Lamentablemente, ahí están los hechos. El discurso y las cifras oficiales distan mucho de la realidad. Lo que hemos vivido en el último año son situaciones de gran impacto que afectan directamente la percepción de seguridad de los ciudadanos”, insistió Roberto Cruz.

Uno de los principales focos de preocupación es el efecto que este clima de violencia e inseguridad puede tener sobre la inversión en la región.

Empresarios han comenzado a dudar sobre la viabilidad de seguir operando en Tamaulipas, mientras que nuevas inversiones podrían detenerse.

“Definitivamente, todas estas situaciones están encadenadas a las alertas que ha emitido el consulado de Estados Unidos. Todo esto crea un clima de incertidumbre que inhibe las inversiones en nuestra región. Muchas empresas nuevas reconsideran instalarse en Tamaulipas cuando conocen los hechos que han tenido impacto a nivel nacional”, concluyó el representante de Fecanaco.


